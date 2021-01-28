• 28 Ocak 2021 - 14:26 • Son Güncelleme:
Pamela Anderson beşinci kez evlendi
Dünyaca ünlü oyuncu ve model Pamela Anderson, koronavirüs karantinası sırasında beşinci evliliğini yaptı. Anderson, karantina esnasında aşık olduğu inşaat ustası koruması Dan Hayhurst ile dünya evine girdi.
• 28 Ocak 2021 - 14:26 • Son Güncelleme:
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'Baywatch' dizisinin yıldızı olarak hafızalarda yer edinen Pamela Anderson, inşaat ustası koruması Dan Hayhurst ile birlikte sürpriz bir şekilde dünyaevine girdi. İkilinin, geçtiğimiz Noel'de evlendiği belirtildi.
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"İYİLEŞTİRİCİ BİR ENERJİSİ VAR"
Evlilik töreni, bu kır evinin arka bahçesinde gerçekleşti. Anderson'ın anlattığına göre, büyükanne ve büyükbabası da yıllar önce bu mülkte evlendiler ve birliktelikleri hala sürüyor. Pamela Anderson, bu mülkün iyileştirici bir enerjisi olduğuna inandığını da sözlerine ekledi.
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