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• 28 Ocak 2021 - 14:26 • Son Güncelleme:

Pamela Anderson beşinci kez evlendi

Dünyaca ünlü oyuncu ve model Pamela Anderson, koronavirüs karantinası sırasında beşinci evliliğini yaptı. Anderson, karantina esnasında aşık olduğu inşaat ustası koruması Dan Hayhurst ile dünya evine girdi.

• 28 Ocak 2021 - 14:26 • Son Güncelleme:
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'Baywatch' dizisinin yıldızı olarak hafızalarda yer edinen Pamela Anderson, inşaat ustası koruması Dan Hayhurst ile birlikte sürpriz bir şekilde dünyaevine girdi. İkilinin, geçtiğimiz Noel'de evlendiği belirtildi.

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53 yaşındaki oyuncu, Hayhurst ile Kanada'nın Vancouver adasında bulunan Ladysmith adlı kasabada büyükanne ve büyükbabasından 25 yıl önce satın aldığı bir mülkte evlendiğini açıkladı.

3İYİLEŞTİRİCİ BİR ENERJİSİ VAR

"İYİLEŞTİRİCİ BİR ENERJİSİ VAR"

Evlilik töreni, bu kır evinin arka bahçesinde gerçekleşti. Anderson'ın anlattığına göre, büyükanne ve büyükbabası da yıllar önce bu mülkte evlendiler ve birliktelikleri hala sürüyor. Pamela Anderson, bu mülkün iyileştirici bir enerjisi olduğuna inandığını da sözlerine ekledi.

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Pamela Anderson ve Dan Hayhurst, geçen yıl koronavirüs kısıtlamalarının başlangıcında tanıştı. Anderson, eşiyle birlikte geçirdikleri günlerin yedi yıla bedel olduğunu belirtti. Ünlü yıldız, Hayhurst ile geçirdiği her günün bir balayı olduğunu da vurguladı.

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Anderson, eşiyle mülkünün renovasyon çalışmaları sırasında tanıştı. Ladysmith kasabasında yaşayan bir inşaat ustası olan Dan Hayhurst, bu renovasyon çalışmalarında görev alıyordu.

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Pamela Anderson ve Dan Hayhurst, yakınlarda bulunan Rasta adlı hayvan barınağının onarımı sırasında da gönüllü olarak çalıştı.

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Rasta Sanctuary de resmi Instagram hesabında; çiftin nikah fotoğraflarını paylaşarak, "Lütfen harika arkadaşlarımız Pamela Anderson ile Dan Hayhurst'ün düğününü kutlamak için bize yardımcı olur. Bu iki "aşk kuşu" Noel'de hayatlarını birleştirdi. Onlar için daha mutlu olamazdık" notunu yazdı.

8İKİ OĞLU VAR

İKİ OĞLU VAR

Pamela Anderson, ilk evliliğini 1995 ile 1998 arasında Tommy Lee ile yaptı. Bu evlilikten iki yetişkin oğlu bulunuyor. Anderson, 2006 ile 2007 arasında Kid Rock ile evli kaldı.

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Daha sonra Rick Salomon ile ilk evliliğini 2007 ile 2008 arasında yaptı. Çift, 2014 ile 2015 arasında bir kez daha evlenip boşandı. Pamela Anderson, Jon Peters ile 2020 yılında sürpriz şekilde evlendi ve yine aynı yıl boşandı.

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FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM/ BACKGRID USA

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