• 06 Şubat 2021 - 08:50 • Son Güncelleme:
Sermiyan Midyat'a mahkemeden ret!
Sermiyan Midyat, eski sevgilisi Sevcan Yaşar hakkında tedbir kararı aldırmak istedi. Mahkeme, ‘Şiddete dair yeni bir kanıt yok’ diyerek Midyat'ın talebini reddetti.
• 06 Şubat 2021 - 08:50 • Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat, oyuncu Sevcan Yaşar’la olaylı şekilde ayrılmıştı. Midyat’ın Yaşar’ı darp ettiği öne sürülmüş ve taraflar birbirlerinden karşılıklı olarak şikâyetçi olmuştu.
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MAHKEME REDDETTİ
Eski sevgilisinin hem kendisini hem de ailesini iletişim araçlarıyla rahatsız ettiğini öne süren Midyat, mahkemeye başvurarak bir aylık tedbir süresinin uzatılmasını istedi. Ancak mahkeme, oyuncunun herhangi bir yeni şiddet uygulanma tehlikesinin devam ettiğine dair bir kanıt ileri sürmediği gerekçesiyle bu talebini reddetti.
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Oyuncu Sermiyan Midyat hakkında, birlikte yaşadığı dönem kendisi gibi oyuncu olan kız arkadaşı Sevcan Yaşar'ı darbettiği iddiası ile yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede hem Sermiyan Midyat hem de Sevcan Yaşar'ın cezalandırılması istendi.
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MİDYAT'IN 8 YILA YAŞAR'IN DA 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARI TALEP EDİLDİ
İddianamede Sermiyan Midyat'ın, Sevcan Yaşar'a yönelik eylemleri dolayısı ile "Kasten yaralama", "Zincirleme hakaret" ve "Zincirleme tehdit" suçlarından bir yıl üç aydan sekiz yıla, Sevcan Yaşar'ın da Midyata yönelik eyleminden dolayı, "Kasten yaralama" suçundan dört aydan bir yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
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YERDE SÜRÜKLENEN SEVCAN YAŞAR BAĞIRARAK KOMŞULARDAN YARDIM İSTEDİ
İddianamede, arkadaş olan Sermiyan Midyat ve Sevcan Yaşar'ın masraflarını ortak karşıladıkları evde birlikte yaşadıkları, 16 Nisan 2020 tarihinde Midyat'ın Yaşar'a yönelik hakaret, tehdit eylemlerinde bulunduğu, yerde sürüklediği, birçok kere yumruk ve tekme attığı ve Sevcan Yaşar'ın bağırarak komşulardan yardım istediği belirtildi.
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'SENİNLE AYNI SEKTÖRDEYİZ, İŞ BULAMAYACAKSIN' TEHDİDİ
Doktor raporuna göre Sevcan Yaşar'ın basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığı kaydedilen iddianamede, müşteki şüpheli Sermiyan Midyat'ın müşteki şüpheli Sevcan Yaşar'ı, 'Sen benim düşmanımsın bundan sonra. Yapabileceğim bütün kötülükleri yapacağım. Seninle aynı sektördeyiz iş bulamayacaksın' ve 'Bak ben seni evden döve döve nasıl çıkarıyorum" diyerek tehdit ettiği de iddia edildi.
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