Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin Haberleri Sermiyan Midyat'a mahkemeden ret!
• 06 Şubat 2021 - 08:50 • Son Güncelleme:

Sermiyan Midyat'a mahkemeden ret!

Sermiyan Midyat, eski sevgilisi Sevcan Yaşar hakkında tedbir kararı aldırmak istedi. Mahkeme, ‘Şiddete dair yeni bir kanıt yok’ diyerek Midyat'ın talebini reddetti.

• 06 Şubat 2021 - 08:50 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat, oyuncu Sevcan Yaşar’la olaylı şekilde ayrılmıştı. Midyat’ın Yaşar’ı darp ettiği öne sürülmüş ve taraflar birbirlerinden karşılıklı olarak şikâyetçi olmuştu.

2MAHKEME REDDETTİ

MAHKEME REDDETTİ

Eski sevgilisinin hem kendisini hem de ailesini iletişim araçlarıyla rahatsız ettiğini öne süren Midyat, mahkemeye başvurarak bir aylık tedbir süresinin uzatılmasını istedi. Ancak mahkeme, oyuncunun herhangi bir yeni şiddet uygulanma tehlikesinin devam ettiğine dair bir kanıt ileri sürmediği gerekçesiyle bu talebini reddetti.

3NE OLMUŞTU

NE OLMUŞTU?

Birlikte yaşadığı oyuncu eski kız arkadaşı Sevcan Yaşar'ı darbettiği iddia edilen oyuncu Sermiyan Midyat hakkında, "Kasten yaralama", "Zincirleme tehdit" ve "Zincirleme hakaret" suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

4

Aynı iddianamede Sevcan Yaşar hakkında da, "Kasten yaralama" suçundan 1 yıla kadar ceza istendi.

5

Oyuncu Sermiyan Midyat hakkında, birlikte yaşadığı dönem kendisi gibi oyuncu olan kız arkadaşı Sevcan Yaşar'ı darbettiği iddiası ile yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede hem Sermiyan Midyat hem de Sevcan Yaşar'ın cezalandırılması istendi.

6MİDYATIN 8 YILA YAŞARIN DA 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARI TALEP EDİLDİ

MİDYAT'IN 8 YILA YAŞAR'IN DA 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARI TALEP EDİLDİ

İddianamede Sermiyan Midyat'ın, Sevcan Yaşar'a yönelik eylemleri dolayısı ile "Kasten yaralama", "Zincirleme hakaret" ve "Zincirleme tehdit" suçlarından bir yıl üç aydan sekiz yıla, Sevcan Yaşar'ın da Midyata yönelik eyleminden dolayı, "Kasten yaralama" suçundan dört aydan bir yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

7İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianame, İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek duruşma günü verildi.

8YERDE SÜRÜKLENEN SEVCAN YAŞAR BAĞIRARAK KOMŞULARDAN YARDIM İSTEDİ

YERDE SÜRÜKLENEN SEVCAN YAŞAR BAĞIRARAK KOMŞULARDAN YARDIM İSTEDİ

İddianamede, arkadaş olan Sermiyan Midyat ve Sevcan Yaşar'ın masraflarını ortak karşıladıkları evde birlikte yaşadıkları, 16 Nisan 2020 tarihinde Midyat'ın Yaşar'a yönelik hakaret, tehdit eylemlerinde bulunduğu, yerde sürüklediği, birçok kere yumruk ve tekme attığı ve Sevcan Yaşar'ın bağırarak komşulardan yardım istediği belirtildi.

9SENİNLE AYNI SEKTÖRDEYİZ, İŞ BULAMAYACAKSIN TEHDİDİ

'SENİNLE AYNI SEKTÖRDEYİZ, İŞ BULAMAYACAKSIN' TEHDİDİ

Doktor raporuna göre Sevcan Yaşar'ın basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığı kaydedilen iddianamede, müşteki şüpheli Sermiyan Midyat'ın müşteki şüpheli Sevcan Yaşar'ı, 'Sen benim düşmanımsın bundan sonra. Yapabileceğim bütün kötülükleri yapacağım. Seninle aynı sektördeyiz iş bulamayacaksın' ve 'Bak ben seni evden döve döve nasıl çıkarıyorum" diyerek tehdit ettiği de iddia edildi.

10KARAKOLDA DA ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ

KARAKOLDA DA ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ

Sevcan Yaşar'ın polisi araması üzerine polisin eve gittiği bilgisine yer verilen iddianamede, Midyat'ın karakolda da Yaşar'a yönelik, 'Senin cesedin çıkacak buradan' sözleri ile tehdit ettiği anlatıldı.

11SEVCAN YAŞAR DA KASTEN YARALAMA SUÇUNDAN YARGILANACAK

SEVCAN YAŞAR DA KASTEN YARALAMA SUÇUNDAN YARGILANACAK

Doktor raporuna göre olay günü Sevcan Yaşar'ın da müşteki şüpheli Sermiyan Midyat'ı basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaraladığı kaydedilen iddianamede, Midyat'ın birden çok kez hakaret ve tehdit suçlarını işlediği ifade edildi.Tarafların birbirinden karşılıklı şikayetçi oldukları belirtilen iddianamede, müşteki şüpheli Sermiyan Midyat ve müşteki şüpheli Sevcan Yaşar'ın atılı suçlardan talep edilen hapis cezaları ile cezalandırılmaları istendi.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Son dakika - Galatasaray'ı yıkan Aaron Boupendza haberi! Resmen açıkladı...

ÖZEL | UEFA'dan Şampiyonlar Ligi formatında radikal değişiklik! Resmen ortaya çıktı

Son dakika - Şansal Büyüka'dan derbi öncesi flaş Fatih Terim sözleri! 'Alo ben Emre Abin!'

Son dakika - Fenerbahçe kampa girdi! Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci...

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet