Survivor Cemal Hünal kimdir, neden diskalifiye oldu? Survivor Cemal neden ayrıldı?

CEMAL HÜNAL NEDEN DİSKALİFİYE OLDU? TV8'de ekranlara gelen 'Survivor 2021' yarışmasında dün gece flaş bir gelişme yaşandı. Acun Ilıcalı'nın 'acil durum konseyi'ni topladığı bölümde, ünlüler takımında yer alan Cemal Hünal'ın sağlık durumu nedeniyle yarışmaya devam edemeyeceği belli oldu.

Acun Ilıcalı, diskalifiye kararını, "Cemal ile ilgili bir durum var. Metin Kuş problemleri inceliyordu. Açıkçası son üç gündür 'sarı alarm' dedi. Sonra doktorumuz 'çok iyi görmüyorum' dedi. Bugün itibariyle geldiği durum pozitif değil" sözleriyle duyurdu.

Diskalifiye olduğunu öğrenen Cemal Hünal ve her iki takımdaki yarışmacılar, gözyaşlarını tutamadı. Ünlü oyuncu, "Burada geçirdiğim hiçbir günü, hiçbir anı asla unutmayacağım. Şimdi bakıyorum da çok kısa sürede çok büyük hayat dersleri aldım ben burada. Çok iyi arkadaşlar kazandım" dedi.