• 21 Ocak 2021 - 12:01 • Son Güncelleme:
Survivor Sergen kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Survivor Sergen Bayar'ın yaşamı hakkında bilgiler...
Survivor Sergen, yarışmanın yedek yarışmacıları arasında Survivor 2021'e girdi. Surviror Sergen Bayar, Ünlüler takımında yarışıyor. İlk oyunda en iyilere seçilen Survivor Sergen'in yaşamı araştırılmaya başlandı. Peki Survivor Sergen kimdir, kaç yaşında?
• 21 Ocak 2021 - 12:01 • Son Güncelleme:
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Survivor Sergen, Ünlüler takımına dahil oldu. Survivor'da yarış hız kesmeden devam ediyor. Survivor'a 4 yeni sim daha katıldı. Sergen Bayar, Survivor'ın yedek yarışmacıları arasında yer alıyor. Survivor Sergen yarışmadaki performansı ile dikkat çekti. Peki Survivor Sergen kimdir, kaç yaşında?
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