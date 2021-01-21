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• 21 Ocak 2021 - 12:01 • Son Güncelleme:

Survivor Sergen kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Survivor Sergen Bayar'ın yaşamı hakkında bilgiler...

Survivor Sergen, yarışmanın yedek yarışmacıları arasında Survivor 2021'e girdi. Surviror Sergen Bayar, Ünlüler takımında yarışıyor. İlk oyunda en iyilere seçilen Survivor Sergen'in yaşamı araştırılmaya başlandı. Peki Survivor Sergen kimdir, kaç yaşında?

• 21 Ocak 2021 - 12:01 • Son Güncelleme:
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Survivor Sergen, Ünlüler takımına dahil oldu. Survivor'da yarış hız kesmeden devam ediyor. Survivor'a 4 yeni sim daha katıldı. Sergen Bayar, Survivor'ın yedek yarışmacıları arasında yer alıyor. Survivor Sergen yarışmadaki performansı ile dikkat çekti. Peki Survivor Sergen kimdir, kaç yaşında?

2SURVIVOR SERGEN KİMDİR

SURVIVOR SERGEN KİMDİR?

Survivor Sergen, yarışmaya yedeklerden girdi.Survivor Sergen Bayar, 26 Eylül 1998 tarihinde Balıkesir⁬'de doğdu. Aslen Ayvalıklı olan Survivor Sergen, İstinye Anadolu Lisesi mezunu.

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Tam bir spor düşkün olan Survivor Sergen'in başlıca ilgilendiği dallar şöyle; tenis, crossfit, kite surf, street workout, artistik cimnastik, free running. Sekiz sene amatör olarak tenis oynayan yarışmacı, Enkaspor lisanslı olarak profesyonel sprinter iken bırakmış.

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bırakmış. Çok iyi derecede yüzme bildiğini ifade eden Sergen Bayar, Survivor'da en çok yemek yemeyi özleyeceğini söyledi.

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Survivor Sergen Bayar, küçüklüğünde içinde bulunduğu durumlardan dolayı çok özgüvensiz, içine kapanık ve hayalet gibi olduğunu söylüyor.

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Sonrasında Lise 2'de spora, kitap okumaya, kendini geliştirmeye başladığında çevresindekilerin ilgisinin değiştiğini farketmiş.

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