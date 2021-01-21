Survivor Sergen kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Survivor Sergen Bayar'ın yaşamı hakkında bilgiler...

Tam bir spor düşkün olan Survivor Sergen'in başlıca ilgilendiği dallar şöyle; tenis, crossfit, kite surf, street workout, artistik cimnastik, free running. Sekiz sene amatör olarak tenis oynayan yarışmacı, Enkaspor lisanslı olarak profesyonel sprinter iken bırakmış.