Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal hakkındaki o detay!

Diskalifiye olduğunu öğrenen Cemal Hünal ve her iki takımdaki yarışmacılar, gözyaşlarını tutamadı. Ünlü oyuncu, "Burada geçirdiğim hiçbir günü, hiçbir anı asla unutmayacağım. Şimdi bakıyorum da çok kısa sürede çok büyük hayat dersleri aldım ben burada. Çok iyi arkadaşlar kazandım" dedi.