• 22 Ocak 2021 - 13:40 • Son Güncelleme:
Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal hakkındaki o detay!
'Issız Adam' filmiyle hafızalara kazınan Cemal Hünal, Survivor'a beklenmedik vedası ile dün geceye damga vurdu. Sakatlığı nedeniyle 'Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler'den diskalifiye olan ünlü oyuncu Cemal Hünal hakkındaki o detay canlı yayında ortaya çıktı.
• 22 Ocak 2021 - 13:40 • Son Güncelleme:
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TV8'de ekranlara gelen 'Survivor 2021' yarışmasında dün gece flaş bir gelişme yaşandı. Acun Ilıcalı'nın 'acil durum konseyi'ni topladığı bölümde, ünlüler takımında yer alan Cemal Hünal'ın sağlık durumu nedeniyle yarışmaya devam edemeyeceği belli oldu.
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"Cemal, Survivor'a sadece dizi oyuncusu olarak gelmedi. İnanılmaz cesur ve sportmen bir adam. Survivor'a gelmeden önce Polonyalı hocalardan özel dövüş dersleri almıştı. Ayrıca başına talihsiz bir olay geldi. Ne olmuştu? Atları çok seviyordu, atlardan aldığı darbe sonucu yüzündeki bütün kemikler kırılmıştı. At bilinçli yapmıyor."
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