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• 22 Ocak 2021 - 13:40 • Son Güncelleme:

Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal hakkındaki o detay!

'Issız Adam' filmiyle hafızalara kazınan Cemal Hünal, Survivor'a beklenmedik vedası ile dün geceye damga vurdu. Sakatlığı nedeniyle 'Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler'den diskalifiye olan ünlü oyuncu Cemal Hünal hakkındaki o detay canlı yayında ortaya çıktı.

• 22 Ocak 2021 - 13:40 • Son Güncelleme:
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TV8'de ekranlara gelen 'Survivor 2021' yarışmasında dün gece flaş bir gelişme yaşandı. Acun Ilıcalı'nın 'acil durum konseyi'ni topladığı bölümde, ünlüler takımında yer alan Cemal Hünal'ın sağlık durumu nedeniyle yarışmaya devam edemeyeceği belli oldu.

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Acun Ilıcalı, diskalifiye kararını, "Cemal ile ilgili bir durum var. Metin Kuş problemleri inceliyordu. Açıkçası son üç gündür 'sarı alarm' dedi. Sonra doktorumuz 'çok iyi görmüyorum' dedi. Bugün itibariyle geldiği durum pozitif değil" sözleriyle duyurdu.

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Diskalifiye olduğunu öğrenen Cemal Hünal ve her iki takımdaki yarışmacılar, gözyaşlarını tutamadı. Ünlü oyuncu, "Burada geçirdiğim hiçbir günü, hiçbir anı asla unutmayacağım. Şimdi bakıyorum da çok kısa sürede çok büyük hayat dersleri aldım ben burada. Çok iyi arkadaşlar kazandım" dedi.

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Survivor'dan hemen sonra yayınlanan 'Survivor Ekstra' programında; sunucu Murat Özarı, Cemal Hünal'ın geçmişte yaşadığı bir olayı canlı yayında açıkladı.

5TALİHSİZ KAZA

TALİHSİZ KAZA!

"Cemal'in Survivor'a katılması büyük bir renk oldu. Çok kısa süre içerisinde Survivor'a damga vurmayı başardı. Hayallerine veda etti. Bu sırada duygusal anlar yaşadık, gözyaşlarımızı tutamadık. Gerçekten gözyaşları sel oldu, çok üzücü bir geceydi."

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"Cemal, Survivor'a sadece dizi oyuncusu olarak gelmedi. İnanılmaz cesur ve sportmen bir adam. Survivor'a gelmeden önce Polonyalı hocalardan özel dövüş dersleri almıştı. Ayrıca başına talihsiz bir olay geldi. Ne olmuştu? Atları çok seviyordu, atlardan aldığı darbe sonucu yüzündeki bütün kemikler kırılmıştı. At bilinçli yapmıyor."

7SURVİVORA ÖYLESİNE GELMEMİŞ

"SURVİVOR'A ÖYLESİNE GELMEMİŞ"

"Survivor'a gelmeden önce bazı sakatlıkları da varmış, bunlar nüksetti. Yaş itibariyle (44 yaşında) kolay değil. Bütün yarışmacılara abilik yaptı. Kısa sürede bu kadar kişiyi ağlatabiliyorsan sende demek ki bir şey var, demek ki iyi adamsın."

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"Konseydeki gözyaşları yalan değildi, yalandan anlarım. Kendisini alkışlamak lazım, helal olsun. Kendisi de çok ağladı. Survivor'a öylesine gelmemiş, azimli gelmiş. Her işte bir hayır vardı. Onun için hayırlı uğurlu olsun, bundan sonraki yaşamında Cemal'e başarılar diliyorum."

9ACUN ILICALI: EN SÜRPRİZ CEMAL HÜNAL

ACUN ILICALI: EN SÜRPRİZ CEMAL HÜNAL

Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, Survivor 2021 yarışması başlamadan önce Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye verdiği röportajda, "Sizin için en sürpriz isim ne?" sorusuna, "Issız Adam, Cemal Hünal" cevabını vermişti.

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Instagram hesabının hikaye bölümünden Cemal Hünal’ın fotoğrafını yayınlayan Acun Ilıcalı, "Issız adam, ıssız ada" notunu bırakarak, 'Survivor 2021' sürprizini duyurmuştu.

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