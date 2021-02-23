• 23 Şubat 2021 - 10:21 • Son Güncelleme:
Ünlülerin kabusu karabasan!
Psikolojik gerilim türündeki 'Behind Her Eyes' dizisiyle 'uyku felci' (karabasan) gündem oldu.Hadise'nin 2016'dan beri karabasanla mücadele ettiği, Ebru Şallı'nın da uyku felci sorunu yaşadığı ortaya çıktı.
• 23 Şubat 2021 - 10:21 • Son Güncelleme:
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Sarah Pinborough'ın kitabından uyarlanan 'Behind The Eyes' (Gözlerinin Ardında) dizisi, 'uyku felci' hastalığını bir anda en çok merak edilen konular arasına taşıdı. Halk arasında 'karabasan' da denilen bu sorunla yüz yüze olan ünlülerin sayısı da bir hayli fazla.
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Uzmanlara göre; bir yılı aşkın süredir hayatımızda olan koronavirüs pandemisi, uyku felci ve uykuda yürüme gibi sorunları yüzde 78 artırdı. Yerli ve yabancı birçok ünlü yıldız da geceleri gördükleri karabasanlar nedeniyle kabus yaşıyor.
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