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• 23 Şubat 2021 - 10:21 • Son Güncelleme:

Ünlülerin kabusu karabasan!

Psikolojik gerilim türündeki 'Behind Her Eyes' dizisiyle 'uyku felci' (karabasan) gündem oldu.Hadise'nin 2016'dan beri karabasanla mücadele ettiği, Ebru Şallı'nın da uyku felci sorunu yaşadığı ortaya çıktı.

• 23 Şubat 2021 - 10:21 • Son Güncelleme:
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Sarah Pinborough'ın kitabından uyarlanan 'Behind The Eyes' (Gözlerinin Ardında) dizisi, 'uyku felci' hastalığını bir anda en çok merak edilen konular arasına taşıdı. Halk arasında 'karabasan' da denilen bu sorunla yüz yüze olan ünlülerin sayısı da bir hayli fazla.

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Uzmanlara göre; bir yılı aşkın süredir hayatımızda olan koronavirüs pandemisi, uyku felci ve uykuda yürüme gibi sorunları yüzde 78 artırdı. Yerli ve yabancı birçok ünlü yıldız da geceleri gördükleri karabasanlar nedeniyle kabus yaşıyor.

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Takvim gazetesinin haberine göre; Kendall Jenner, Jimmy Kimmel, Jennifer Aniston, Rihanna, Lady Gaga ve Madonna, hem uyku felci hem de uyur gezerlik gibi problemler yaşıyor.

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Son günlerin en popüler yapımlarından olan dizinin Türkiye'de ekrana gelmesiyle, birçok kişinin bu sorunla karşı karşıya olduğu gün yüzüne çıktı.

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Ülkemizde 'uyku felci' gibi uyku problemleri yaşayanlardan biri de magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden olan şarkıcı Hadise Açıkgöz...

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2016'da ilk kez hastalığı ortaya çıkan popçu, tedavi sonrasında uyku problemini çözdü. Ancak koronavirüse yakalanıp atlatan ünlü şarkıcının uyku problemi anksiyete bozukluğuna bağlı olarak yeniden nüksetti.

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Geçtiğimiz yıl oğlu Pars'ı lenfoma kanseri nedeniyle kaybedip tarifsiz bir acı yaşayan eski manken Ebru Şallı da aylardır 'uyku felci' sorunuyla mücadele ediyor.

8YILLARDIR BOĞUŞUYOR

YILLARDIR BOĞUŞUYOR

25 yaşındaki ABD'li magazin yıldızı Kendall Jenner, uyku felci yaşayan en ünlü isim. Kendall, uykuya dalmadan fobisi olduğunu ve bu nedenle de panik atağa yakalandığını açıklamıştı.

9UYKU FELCİ NEDİR

UYKU FELCİ NEDİR?

Bir kişi uyandığında veya uykuya daldığında ortaya çıkan bir durumdur. Aslında bilinçliderler, ama hareket edemezler veya konuşamazlar. Bu genellikle birkaç dakika sürer. Durumun zararlı olduğu düşünülmese de, deneyim korkunç olabilir.

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