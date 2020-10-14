Gazpacho çorbası nasıl yapılır? Gazpaço çorbası tarifi ve malzemeleri

TV8'in fenomen yarışması MasterChef Türkiye'de bu akşam Gazpacho çorbası yapılıyor. İşte leziz mi leziz bir Gazpacho çorbası yapılışı...



GAZPACHO ÇORBASI NASIL YAPILIR?



Önce iri doğranmış tüm sebzeleri, sarmısak ve bayat ekmek içini bir mutfak robotu veya blender'a aktarıp, 2-3 dakika kadar çekin. Püre haline gelen sebze ve ekmekleri bir çorba tenceresine boşaltın. Üzerine su, tuz ve karabiberle birlikte sirkeyi de ilave edin ve iyice karıştırın. 1 çay bardağı su ile ezilmiş salçayı ve zeytinyağını da ekleyin. Hepsini iyice birbirine karıştırın. En sonunda üzerini ince kıyılmış maydanoz ve kruton ekmekle süsleyip servise sunabilirsiniz.



GAZPACHO YAPIMI MALZEMELERİ



5 adet orta boy domates

2 adet orta boy salatalık

1 adet orta boy kuru soğan

1 adet kırmızı dolmalık biber

3 diş sarımsak

4 su bardağı ufalanmış bayat ekmek içi

6 su bardağı su

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı sirke

2 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber