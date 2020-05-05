05.05.2020 - 15:07 |
Gelinim Mutfakta evde spor günleri - 17
Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Gelinim Mutfakta' yarışmasının 517'nci bölümünde; spor eğitmeni Mehtap Demircioğlu, zorlu günlerde evde sağlıklı kalabilmemiz için basit hareketleri gelin ve kaynanalarla uygulamalı olarak gösterdi.
Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemek de var, birinci yapmak da! Eğlenceyi ve muhteşem yemek tariflerini kaçırma.
'Gelinim Mutfakta' yarışması, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.45'te Kanal D'de.
Video: Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'na video ile soru sordu!ATV kanalında ramazan programları ile bilinen Nihat Hatipoğlu'na yayın esnasında Esra Polat tarafından soru yöneltildi. Ebru Polat, video göndererek İsra Suresi ile ilgili bir soruya yanıt istedi. Nihat Hatipoğlu tarafından soruya verilen yanıtı videoda görebilirsiniz.