'Gelinim Mutfakta'da Ayten rekor kırdı!

'Gelinim Mutfakta' yarışmasında günün yarışma yemeği olan 'ballı susamlı tavuk', Ayten'i zirveye taşıdı.

Seda Sayan'ın verdiği beş puanın ardından tüm kaynanalardan tam puan almayı başaran Ayten, 25 puanla üç sezonun rekorunu kırdı ve bu durumu göbek atarak kutladı. Kaynanası Neriman Hanım da bu kutlamalara katıldı.

'Gelinim Mutfakta', yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de.