17.02.2021 - 16:00 |
'Gelinim Mutfakta'da Ayten rekor kırdı!
Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Gelinim Mutfakta' yarışmasının 643'üncü bölümünde; Ayten, başta sunucu Seda Sayan olmak üzere tüm kaynanalardan beş puan alarak rekor kırdı ve zirveye yerleşti.
'Gelinim Mutfakta' yarışmasında günün yarışma yemeği olan 'ballı susamlı tavuk', Ayten'i zirveye taşıdı.
Seda Sayan'ın verdiği beş puanın ardından tüm kaynanalardan tam puan almayı başaran Ayten, 25 puanla üç sezonun rekorunu kırdı ve bu durumu göbek atarak kutladı. Kaynanası Neriman Hanım da bu kutlamalara katıldı.
'Gelinim Mutfakta', yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de.