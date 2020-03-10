Gökhan Keser'in Londra tatiline koronavirüs engeli

Mekan çıkışı kendilerini görüntüleyen gazetecilere poz verip ayaküstü sohbet eden ikiliden Gökhan Keser, "Arkadaşlar Barış'la uzun süredir denk gelemiyorduk. Bugün buluşup kahve içelim dedik. Onun dışında malum tüm dünyanın gündemi koronaviris. Ben de pek kalabalık ortamlarda durmamaya çalışıyorum. Normalde Londra'ya uçağım vardı, tatile gidecektik arkadaşlarımla fakat bu yüzden iptal etmek zorunda kaldım" dedi.

Gazetecilerin, geçtiğimiz günlerde Demet Akalın'ın "Sanatçıdan dost olmaz" sözünü hatırlatması üzerine Barış Yurtçu, "Ben katılmıyorum bu cümleye. Benim Gökhan Keser, Mert Öcal gibi adını sayamadığım birçok yakın olduğum sanatçı dostlarım var. Neredeyse hepsiyle ailecek görüşüyoruz, hçbirinden kazık yemedim. Sanatçıdan tabiki de dost olunur" ifadelerini kullandı.