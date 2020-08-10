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10.08.2020 - 07:00 |

Hayranlarını büyüledi

Ünlü model Stella Maxwell, bir markanın tanıtımı için objektif karşısına geçti.

Hayranlarını büyüledi
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Ünlü model Stella Maxwell, bir markanın tanıtımı için objektif karşısına geçti. Siyah transparan bir elbiseyle poz veren güzel, iltifat yağmuruna tutuldu. Fotoğrafı beğenenler arasında modelin Türk hayranları da vardı. “Bizi büyüledin” ve “Zarif güzellik” gibi yorumlar yapıldı.

Gülşah Saraçoğlu: Ben tasarımcı değil terziyim!Şarkcı Simge Sağın'ın ilk Harbiye Açıkhava konserinde giydiği renkli sahne kostümü olay oldu. Gülşah Saraçoğlu’nun imzasını taşıyan kıyafet; Meksikalı şarkıcı Thalia’nın geçen yıl bir konserinde giydiği kostümün kopyası olduğu haberleriyle gündeme geldi. Tüm bu yaşananların ardından Gülşah Saraçoğlu, konuya açıklık getirdi.
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Cadde Yazarları

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