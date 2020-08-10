Hayranlarını büyüledi

Ünlü model Stella Maxwell, bir markanın tanıtımı için objektif karşısına geçti. Siyah transparan bir elbiseyle poz veren güzel, iltifat yağmuruna tutuldu. Fotoğrafı beğenenler arasında modelin Türk hayranları da vardı. “Bizi büyüledin” ve “Zarif güzellik” gibi yorumlar yapıldı.