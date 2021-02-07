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07.02.2021 - 15:05 |

'İbo Show' sosyal medyayı salladı

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekranlara gelen 'İbo Show', yayınlandığı her hafta gündem oluyor. 6 Şubat Cumartesi akşamı yeni bölümü yayınlanan programın konukları Kamuran Akkor, Gülden Karaböcek, Ayşe Mine, Faruk Tınaz ve Ahmet Selçuk İlkan; 'İbo Show'a damga vurdu.

'İbo Show' sosyal medyayı salladı
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Her hafta cumartesi akşamı Star Tv'de ekranlara gelen 'İbo Show' bu hafta da usta isimlerle izleyici karşısına çıktı.

Kamuran Akkor, Gülden Karaböcek, Ayşe Mine, Faruk Tınaz ve Ahmet Selçuk, sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri oldu. Yayını izleyen sosyal medya kullanıcıları bir yandan da konuklar hakkında tweet attı.

İbo Show sosyal medyayı salladı

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kamuran Akkor hayranları ekran başındaydı. Ünlü şarkıcıyı izleyenler, sosyal medyada "Ömür boyu dinleyebilirim" yorumunda bulundu.

Öte yandan, programa; "İbrahim Tatlıses de olmasa bu sanatçıların bir araya gelebileceği hiç bir yer yok maalesef", "Gerçek sanata ve sanatçıya doyduk", "Kulaklarımın pası silindi' deyiminin açıklaması", "Geçmişe gittim geri geldim", "Nostalji Şov" gibi yorumlar yapıldı.

İbo Show sosyal medyayı salladı

Emel Sayın koronavirüs aşısı oldu!Ünlü sanatçı Emel Sayın, Covid-19 aşısı yaptırdı. 75 yaşındaki ünlü sanatçı, sosyal medyada paylaştığı bir videoyla aşı yaptırdığını duyurdu. Sayın, elindeki maskeyi göstererek “Aşımı yaptırdım ama tedbiri elden bırakmayacağız tabii” dedi.
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Cadde Yazarları

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