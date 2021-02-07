'İbo Show' sosyal medyayı salladı

Her hafta cumartesi akşamı Star Tv'de ekranlara gelen 'İbo Show' bu hafta da usta isimlerle izleyici karşısına çıktı.

Kamuran Akkor, Gülden Karaböcek, Ayşe Mine, Faruk Tınaz ve Ahmet Selçuk, sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri oldu. Yayını izleyen sosyal medya kullanıcıları bir yandan da konuklar hakkında tweet attı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kamuran Akkor hayranları ekran başındaydı. Ünlü şarkıcıyı izleyenler, sosyal medyada "Ömür boyu dinleyebilirim" yorumunda bulundu.

Öte yandan, programa; "İbrahim Tatlıses de olmasa bu sanatçıların bir araya gelebileceği hiç bir yer yok maalesef", "Gerçek sanata ve sanatçıya doyduk", "Kulaklarımın pası silindi' deyiminin açıklaması", "Geçmişe gittim geri geldim", "Nostalji Şov" gibi yorumlar yapıldı.