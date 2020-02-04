İtalya, Tülin Şahin'i konuşuyor

Tülin Şahin, kızına İtalya’nın şehri Siena ismini vermesi nedeniyle, 5 Ocak’tan beri ülkenin gazetelerinde haber oluyor. Model, “10 yıl önce Floransa’da çekim yaparken, gözüm sürekli Siena şehrinin levhalarına takılıyordu. Çok methini duyup, gitmek istedim ama fırsatım olmamıştı. O zamanlarda bir gün kızım olursa bu ismi vermek aklımdan geçmişti” dedi.

Artık ziyaret için iyi bir nedeni olduğunu belirten Şahin, “Siena ayrıca ‘narin ve hassas güzellik’ demek. Eşim Pedro de Noronha Portekizli ama onun da en sevdiği adların başında geliyormuş. Diğer ismi Leyla ise yine en çok sevdiklerimin başında... Hem otantik hem de global. Pedro da alternatiflerin arasında Leyla’yı tercih etti” açıklamasını yaptı.