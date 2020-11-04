MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Kenan Ece, 'Sadakatsiz'e katıldı
04.11.2020 - 17:28 |

Kenan Ece, 'Sadakatsiz'e katıldı

Kanal D’nin çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan ve yayınlandığı günden bu yana büyük beğeni toplayan 'Sadakatsiz' dizisine sürpriz bir isim katıldı. Kenan Ece, psikiyatr rolüyle kadroya dahil oldu.

Kenan Ece, 'Sadakatsiz'e katıldı
ABONE OL

Başarılı bir psikiyatr olan 'Turgay Güngör' karakterine hayat verecek olan Kenan Ece, 'Asya’nın (Cansu Dere) en zor anında karşısına çıkacak ve Turgay, Asya’yı hayatında özel bir yere konumlandıracak.

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un yer aldığı, senaryosunu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk’un uyarladığı Sadakatsiz’de; Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen eşlik ediyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Hikmet Körmükçü, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mahmut Gökgöz, Onur Berk Arslanoğlu, Oktay Oy, Gamze Büyükbaşoğlu, Mutlunur Lafçı, Merve Akın, Dora Dalgıç, Bekir Hakan Uyanık ve Selin Aydınlıoğlu da yer alıyor.

Kerimcan Durmaz kaostan korktu, soluğu markette aldıBir süredir Amerika'da yaşayan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, Donald Trump ve Biden arasındaki seçim sonrası ülkede kaos çıkacağı yönündeki söylentilerin ardından erzak alışverişi yapmak için soluğu markette aldı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Pelin Karahan'ın alışveriş keyfi

Pelin Karahan'ın alışveriş keyfi

Mert Fırat'ın toplantı günü

Mert Fırat'ın toplantı günü

Öner Erkan'dan 'Çukur' açıklaması

Öner Erkan'dan 'Çukur' açıklaması

Naz Elmas'ın alışveriş şıklığı

Naz Elmas'ın alışveriş şıklığı

Sıradaki Haber