Kırmızı Oda oyuncuları kimler? Kırmızı Oda nerede çekiliyor, konusu nedir?

Kırmızı Oda dizisinde işlenen gerçek hikayeler, izleyicileri tam anlamıyla içine alıyor. TV8 kanalının büyük ilgiyle takip edilen dizisi Kırmızı Oda'nın oyuncuları merak konusu oluyor. Peki Kırmızı Oda oyuncu kadrosunda kimler var? Kırmızı Oda konusu nedir?

KIRMIZI ODA OYUNCULARI KİMLER?

Binnur Kaya

Tülin Özen

Meriç Aral

Burak Sevinç

Gülçin Kültür

Baran Arslan

KIRMIZI ODA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kırmızı Oda'nın çekimleri Beykoz, Üsküdar ilçelerinde çeşitli kafeler ve mekanlarda yapılmaktadır.

KIRMIZI ODA MELİHA, EVRİM ALASYA KİMDİR?

Evrim Alasya, 2 Ağustos 1979 tarihinde doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başlamıştır. Birçok farklı projede yer alan Alasya, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakalamıştır.

KIRMIZI ODA ALYA, MELİSA SÖZEN KİMDİR?

Melisa Sözen ,6 Temmuz 1985 tarihinde İstanbul'da doğdu. Melisa Sözen, Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Çeşitli tiyatro oyunları, film ve dizilerde görev aldı. 2004/2005 yılları arasında yayınlanan, ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın yazdığı ve yönettiği Çemberimde Gül Oya'da Feriha rolünü canlandırmıştır. 2008 yılının yazında "Dünyayı Kurtaran Kadın" isimli, çevre hakkında bilinçlendirmeye dayalı bir televizyon programı sundu. 2009 yılında Casus Kızlar: Her Şey Nasıl Başladı? filminde Clover karakterini seslendirdi. Aynı sene içinde de çekimleri Mardin'de gerçekleştirilen Bir Bulut Olsam'da Narin Bulut karakterini canlandırmıştır. 2012/2013 yıllarında Şubat adlı dizide Yağmur ve Sabah karakterlerini canlandırmıştır. Ayrıca Nuri Bilge Ceylan'ın Altın Palmiye ödüllü Kış Uykusu adlı filminde Nihal karakterini canlandırmıştır. 2014/2015 sezonunda Çağ Çalışkur'un yönettiği, Craft Tiyatro'da sergilenen 'Kalp Düğümü' adlı oyunda rol aldı. 2015'te Beş Kardeş isimli dizide rol aldı.

KIRMIZI ODA AHMET KİMDİR?

Emre Kınay, Kırmızı Oda dizisinde Ahmet karakterine hayat veriyor. Emre Kınay, Doktor Piraye’nin danışanı olarak Kırmızı Oda dizisinde yer alıyor.