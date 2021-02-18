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18.02.2021 - 11:50 |

Kit Harington oğlunu göğsünde taşıdı

Kendisi gibi oyuncu olan eşi Rose Leslie (34) ile ilk çocuklarını kucağına alan Kit Harington, Londra sokaklarında dolaşırken objektiflere takıldı.

Kit Harington oğlunu göğsünde taşıdı
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'Game of Thrones' (Taht Oyunları) dizisinda hayat verdiği 'Jon Snow' karakteri ile dünya çapında üne kavuşan Kit Harington ile eşi Rose Leslie, şu aralar anne-baba olmanın heyecanını yaşıyor. Hemen hemen her anını çocuğu ile geçiren 34 yaşındaki oyuncu, önceki gün Londra sokaklarında görüntülendi.

Kit Harington oğlunu göğsünde taşıdı

OĞLUNUN YÜZÜNE BAKTI
Özel bir aparat ile minik oğlunu göğsünde taşıyan Kit Harington'a, köpeği eşlik etti. İlk kez baba olan Kit Harington'un, gezinti için siyah renkte, rahat kıyafetler tercih ettiği görüldü.

Harington, zaman zaman oğlunun yüzüne dikkatli bakışlar attı. İngiliz aktör, yürüyüş sonrası oğlu ve köpeği ile evinin yolunu tuttu.

Kit Harington oğlunu göğsünde taşıdı

DİZİDE BAŞLAYAN AŞK
Kit Harington ve Rose Leslie, 'Game of Thrones' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladılar. 2018'da İskoçya'nın kuzeydoğusundaki Rayne Kilisesi'nde düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdiler.

Magazin Haberleri Bülteni (18 Şutat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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