Kit Harington oğlunu göğsünde taşıdı

'Game of Thrones' (Taht Oyunları) dizisinda hayat verdiği 'Jon Snow' karakteri ile dünya çapında üne kavuşan Kit Harington ile eşi Rose Leslie, şu aralar anne-baba olmanın heyecanını yaşıyor. Hemen hemen her anını çocuğu ile geçiren 34 yaşındaki oyuncu, önceki gün Londra sokaklarında görüntülendi.

OĞLUNUN YÜZÜNE BAKTI

Özel bir aparat ile minik oğlunu göğsünde taşıyan Kit Harington'a, köpeği eşlik etti. İlk kez baba olan Kit Harington'un, gezinti için siyah renkte, rahat kıyafetler tercih ettiği görüldü.

Harington, zaman zaman oğlunun yüzüne dikkatli bakışlar attı. İngiliz aktör, yürüyüş sonrası oğlu ve köpeği ile evinin yolunu tuttu.

DİZİDE BAŞLAYAN AŞK

Kit Harington ve Rose Leslie, 'Game of Thrones' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladılar. 2018'da İskoçya'nın kuzeydoğusundaki Rayne Kilisesi'nde düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdiler.