Kobra Murat kimdir, kaç yaşında? Kobra Murat'ın gerçek ismi nedir?

Kobra Murat bugün Demet ve Alişan'la Sabah Sabah programına konuk oluyor. Romanların prensi olarak bilinen ve müzisyenliğinin yanı sıra modaevi bulunan Kobra Murat'ın gerçek adı ve biyografisi hakkında araştırmalar devam ediyor. Küçük yaşlarda evlenen ve üç çocuğu olan Kobra Murat'ın asıl adı Murat Divandiler olarak bilinmektedir.

Roman havası sevenlerin ve romanların yıllardır ekran başında görmeye alışkın olduğu isimlerden biri olan Kobra Murat beş yıl önce geçirdiği ameliyatın ardından 58 kilo verdi çok farklı bir görünüme kavuştu. 7 kuşaktır İstanbul Balat'da yaşayan Kobra Murat'ın Roman Show adlı bir albümü bulunuyor.

Albümdeki şarkılar arasında ise Yakadan Paçaya Kalite, Ye Paranı, Köftemiz, Kim Bizi Çekemiyorsa ve Oh Canıma Değsin adlı şarkılar yer alıyor. Kobra Murat aynı zamanda ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Çukur’da da kullanılan Geliyor Havalı Geliyor adlı şarkıyı Cansever ile birlikte seslendirdi. Şarkı çok sayıda insan tarafından dinlendi ve beğeniyle karşılandı. YouTube'da da paylaşılan şarkının 6 milyon görüntülenmesi bulunuyor.