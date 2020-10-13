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13.10.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

‘Korkmuyorum’

Nicole Kidman, “Birçok insan yaşlandıkça acı çekmekten korktuğu için kendini koruyor. Ben ise birçok duruma kendimi atıyorum” dedi.

‘Korkmuyorum’
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Duygusal çatışmalar

Hollywood yıldızı Nicole Kidman (53) bir terapisti canlandırdığı dizi dolayısıyla New York Times gazetesine şunları söyledi: “Birçok insan yaşlandıkça acı çekmekten korktuğu için kendini koruma adına pasifleşiyor. Ben ise korkmadan pek çok işe ve duruma kendimi atıyorum. Duygusal çatışma da yaşıyorum ama kendimi bir şeylerin içine atmaya devam etmek istiyorum.”

‘Sevdiğim yerdeyim’

“Bazen acı çekerim, bazen neşelenirim. Acı çekmekten korkmam. Duygusal çatışmalarımı sindirerek sevdiğim bir noktaya geldim” diyen Nicole Kidman, ilk evliliğini aktör Tom Cruise ile yapmıştı. Şimdiyse şarkıcı Keith Urban ile evli ve iki kızı var.

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