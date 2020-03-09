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09.03.2020 - 07:00 | | EMRAH AKÇAAY

KORONAVİRÜS BALAYINI ETKİLEDİ

Yaklaşık bir yıldır birlikte olan Efe Duru ve Melis Süt, evlendi. Çiftin, balayı için önce İtalya’yı seçtikleri fakat koronavirüs nedeniyle rotayı Miami’ye çevirdikleri öğrenildi

KORONAVİRÜS BALAYINI ETKİLEDİ

Efe Duru, Soho Otel’de hayatını Melis Süt’le birleştirdi. Çiftin nikahını Osman Kurtoğlu kıyarken, şahitliklerini Nezih Kılınç, Selman Kızılaslan, Müge Kızılaslan ve Selin Süt yaptı. Yaklaşık bir yıldır birlikte olan çifti gecede Nedim-Gamze Keçeli, Nazlı Keçili, Berk Suyabatmaz, Berrak Tüzünataç ile Berna-Barış Aydil gibi cemiyet ve sanat dünyasından birçok isim yalnız bırakmadı. İkilinin, balayı için önce İtalya’yı seçtikleri fakat ülkede koronavirüs vakaları görüldüğü için rotayı Miami’ye çevirdiği öğrenildi. l EMRAH AKÇAAYEfe Duru, Soho Otel’de hayatını Melis Süt’le birleştirdi. Çiftin nikahını Osman Kurtoğlu kıyarken, şahitliklerini Nezih Kılınç, Selman Kızılaslan, Müge Kızılaslan ve Selin Süt yaptı. Yaklaşık bir yıldır birlikte olan çifti gecede Nedim-Gamze Keçeli, Nazlı Keçili, Berk Suyabatmaz, Berrak Tüzünataç ile Berna-Barış Aydil gibi cemiyet ve sanat dünyasından birçok isim yalnız bırakmadı. İkilinin, balayı için önce İtalya’yı seçtikleri fakat ülkede koronavirüs vakaları görüldüğü için rotayı Miami’ye çevirdiği öğrenildi. 

KORONAVİRÜS BALAYINI ETKİLEDİ

8 Mart 2020 Magazin Haberleri Bülteni8 Mart 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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