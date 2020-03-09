KORONAVİRÜS BALAYINI ETKİLEDİ

Efe Duru, Soho Otel’de hayatını Melis Süt’le birleştirdi. Çiftin nikahını Osman Kurtoğlu kıyarken, şahitliklerini Nezih Kılınç, Selman Kızılaslan, Müge Kızılaslan ve Selin Süt yaptı. Yaklaşık bir yıldır birlikte olan çifti gecede Nedim-Gamze Keçeli, Nazlı Keçili, Berk Suyabatmaz, Berrak Tüzünataç ile Berna-Barış Aydil gibi cemiyet ve sanat dünyasından birçok isim yalnız bırakmadı. İkilinin, balayı için önce İtalya’yı seçtikleri fakat ülkede koronavirüs vakaları görüldüğü için rotayı Miami’ye çevirdiği öğrenildi. l EMRAH AKÇAAYEfe Duru, Soho Otel’de hayatını Melis Süt’le birleştirdi. Çiftin nikahını Osman Kurtoğlu kıyarken, şahitliklerini Nezih Kılınç, Selman Kızılaslan, Müge Kızılaslan ve Selin Süt yaptı. Yaklaşık bir yıldır birlikte olan çifti gecede Nedim-Gamze Keçeli, Nazlı Keçili, Berk Suyabatmaz, Berrak Tüzünataç ile Berna-Barış Aydil gibi cemiyet ve sanat dünyasından birçok isim yalnız bırakmadı. İkilinin, balayı için önce İtalya’yı seçtikleri fakat ülkede koronavirüs vakaları görüldüğü için rotayı Miami’ye çevirdiği öğrenildi.