Kutsal Damacana 2: İtmen ne zaman çekildi? - Kutsal Damacana 2: İtmen filmi konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu
2010 yapımı komedi türündeki Kutsal Damacana 2: İtmen filmi büyük ilgi görmüştü. Ünlü oyuncular Şafak Sezer, Mustafa Üstündağ ve Aydemir Akbaş'ın başrollerini paylaştığı filmi Kamil Aydın ve Ahmet Yılmaz'ın yönetti. İşte Kutsal Damacana 2: İtmen filmi hakkında merak edilenler haberimizde...
Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in en sevilen filmleri arasında yer alan Kutsal Damacana 2: İtmen, bu akşam bir kez daha sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yayınlandığı günlerde sinemada büyük bir ilgi gören film 2010 yılında İstanbul'da çekildi. İşte merakla beklenen filmin konusu ve başrol oyuncuları...
KUTSAL DAMACANA 2: İTMEN OYUNCULARI
Oyuncular: Şafak Sezer, Mustafa Üstündağ, Aydemir Akbaş, Yıldırım Memişoğlu, Güzin Usta
Tür: Komedi
Yapım Yılı: 2009
Vizyon Tarihi: 22 Ocak 2010 Cuma
KUTSAL DAMACANA 2: İTMEN FİLMİ KONUSU NEDİR?
"Kutsal Damacana" sahte bir papazın kahkahalarla dolu sihirli macerasını beyazperdeye taşımıştı. İkinci film yine "Kutsal Damacana" ön başlığı ve korku-komedi tarzıyla, Hollywood'un vazgeçilmezi "kurt adam"ını ti'ye alıyor. Özel efektleri, akıcı anlatım üslûbu ve eğlenceli konusuyla Kutsal Damacana 2: İt Men son dönemin en iddialı komedi filmi adayı olma yolunda.