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17.06.2020 - 19:20 |

Kutsal Damacana 2: İtmen ne zaman çekildi? - Kutsal Damacana 2: İtmen filmi konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu

2010 yapımı komedi türündeki Kutsal Damacana 2: İtmen filmi büyük ilgi görmüştü. Ünlü oyuncular Şafak Sezer, Mustafa Üstündağ ve Aydemir Akbaş'ın başrollerini paylaştığı filmi Kamil Aydın ve Ahmet Yılmaz'ın yönetti. İşte Kutsal Damacana 2: İtmen filmi hakkında merak edilenler haberimizde...

Kutsal Damacana 2: İtmen ne zaman çekildi? - Kutsal Damacana 2: İtmen filmi konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu
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Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in en sevilen filmleri arasında yer alan Kutsal Damacana 2: İtmen, bu akşam bir kez daha sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yayınlandığı günlerde sinemada büyük bir ilgi gören film 2010 yılında İstanbul'da çekildi. İşte merakla beklenen filmin konusu ve başrol oyuncuları...

KUTSAL DAMACANA 2: İTMEN OYUNCULARI

Oyuncular: Şafak Sezer, Mustafa Üstündağ, Aydemir Akbaş, Yıldırım Memişoğlu, Güzin Usta

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2009

Vizyon Tarihi: 22 Ocak 2010 Cuma

KUTSAL DAMACANA 2: İTMEN FİLMİ KONUSU NEDİR?

"Kutsal Damacana" sahte bir papazın kahkahalarla dolu sihirli macerasını beyazperdeye taşımıştı. İkinci film yine "Kutsal Damacana" ön başlığı ve korku-komedi tarzıyla, Hollywood'un vazgeçilmezi "kurt adam"ını ti'ye alıyor. Özel efektleri, akıcı anlatım üslûbu ve eğlenceli konusuyla Kutsal Damacana 2: İt Men son dönemin en iddialı komedi filmi adayı olma yolunda.

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