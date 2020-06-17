Kutsal Damacana 2: İtmen ne zaman çekildi? - Kutsal Damacana 2: İtmen filmi konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu

Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in en sevilen filmleri arasında yer alan Kutsal Damacana 2: İtmen, bu akşam bir kez daha sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yayınlandığı günlerde sinemada büyük bir ilgi gören film 2010 yılında İstanbul'da çekildi. İşte merakla beklenen filmin konusu ve başrol oyuncuları...



KUTSAL DAMACANA 2: İTMEN OYUNCULARI



Oyuncular: Şafak Sezer, Mustafa Üstündağ, Aydemir Akbaş, Yıldırım Memişoğlu, Güzin Usta



Tür: Komedi



Yapım Yılı: 2009



Vizyon Tarihi: 22 Ocak 2010 Cuma



KUTSAL DAMACANA 2: İTMEN FİLMİ KONUSU NEDİR?



"Kutsal Damacana" sahte bir papazın kahkahalarla dolu sihirli macerasını beyazperdeye taşımıştı. İkinci film yine "Kutsal Damacana" ön başlığı ve korku-komedi tarzıyla, Hollywood'un vazgeçilmezi "kurt adam"ını ti'ye alıyor. Özel efektleri, akıcı anlatım üslûbu ve eğlenceli konusuyla Kutsal Damacana 2: İt Men son dönemin en iddialı komedi filmi adayı olma yolunda.