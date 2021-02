Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları kimler, konusu nedir? Kuzey Yıldızı İlk Aşk nerede çekiliyor?

Cumartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi bu akşam 20:00'da yayınlanacak. İzleyiciye duygu dolu anlar yaşatacak olan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin oyuncuları kimler, dizinin konusu nedir? Kuzey Yıldızı İlk Aşk nerede çekiliyor? İşte dizi hakkında sık sık araştırılanlar...Cumartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi bu akşam 20:00'da yayınlanacak. İzleyiciye duygu dolu anlar yaşatacak olan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin oyuncuları kimler, dizinin konusu nedir? Kuzey Yıldızı İlk Aşk nerede çekiliyor? İşte dizi hakkında sık sık araştırılanlar...



KUZEY YILDIZI İLK AŞK OYUNCULARI KİMLER?



İsmail Demirci Kuzey Mollaoğlu

Aslıhan Güner Yıldız Kadıoğlu Mollaoğlu

Toygan Avanoğlu Sefer Kadıoğlu

Gizem Güneş Feride Mollaoğlu

Aslıhan Kapanşahin Mine Mollaoğlu

Berfin Nilsu Aktaş Gökçe Mollaoğlu

Cezmi Baskın Yaşar Kadıoğlu

Hüseyin Soysalan Şeref Mollaoğlu

Uğur Demirpehlivan Emine Mollaoğlu

Ferda Kaynar Hanife Kadıoğlu

Merve Şen Nahide Kadıoğlu

Ecem Çalhan Kamer Mollaoğlu

Burak Can Poyraz Kadıoğlu

İnan Yılmaz Ruhi Can Kızıltuğ Osman

Korcan Kol Emin

Şükrü Üçüncü Şükrü

Gülşah Tosun Esma Cengiz Bozkurt

Cevher Kadıoğlu Ayçin İnci Fahriye

Murat Makar Engin Ar

Can Karakoc Mete Güler



KUZEY YILDIZI İLK AŞK NEREDE ÇEKİLİYOR?



Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizi çekimleri Ordu'da gerçekleştiriliyor.



KUZEY YILDIZI İLK AŞK KONUSU NEDİR?



'Kuzey' ile 'Yıldız'; bir köprünün üstündeki iki inatçı keçi, aynı denizin iki hırçın dalgasıdır. 'Yıldız', 'Kuzey'i, kendini bildi bileli sevmektedir. Ondan başkasını gözü görmemiştir. Aileler de birbirinin can dostu olduğundan 'Kuzey'le 'Yıldız'a ivedilikle birer söz yüzüğü takılır. Amma ve lakin, 'Kuzey', üniversite okumak için İstanbul'a gittiğinde tüm sözlerini unutur, yeni aşklara yelken açar. Bu durum, ailesi ve 'Yıldız' tarafından öğrenildiğinde ise, 'Kuzey', kendi ailesi dahil köydeki herkes tarafından aforoz edilir. Artık 'Kuzey'in ne bir memleketi, ne de bir ailesi vardır. 'Yıldız', 'Kuzey'ini, göğünü ayakta tutan direğini, bildiği tek yönünü kaybetmiş, kalbine çakılan bir kazıkla öylece kalakalmış, bunun acısını, bir an olsun unutmamıştır.

'Kuzey', âşık olduğu kadınla evlenmiş, üç çocuk sahibi olmuştur ama 'Yıldız'a yaşattığını tam yirmi sene sonra yaşamış, terk edilmiş; üstelik dolandırılıp sıfır noktasına gelmiştir. 'Kuzey', yıllar önce binbir umutla geldiği ve hayallerini, en güzel günlerini yaşadığı şehri, üç kızıyla birlikte terk edip memleketine dönmeye karar verir. Kızlarıyla birlikte kendisini doğduğu topraklara kabul ettirecek, ettiremese de gitmeyecek, orada kalacaktır. Ama 'Yıldız', onu geldiği yere göndermeye, onu döndüğüne pişman etmeye yeminlidir. İşin içine bir de biri genç kadınlığın eşiğinde, biri ergenliğin doruklarında, diğeri de çocuk yaşta üç tane kız çocuğu ve 'Kuzey' yüzünden birbirine düşman olmuş iki aile eklenince olaylar kontrol edilemez bir hal alır.

'Kuzey' gitmemeye, 'Yıldız' affetmemeye, aileler de barışmamaya yeminlidir. Bu inat hikâyesinden en çok inat eden, pes etmeyen galip çıkacaktır. Şimdilik kimsenin pes etmeye niyeti yoktur.