Jessica Simpson'a protesto şoku!

ABD’li şarkıcı Jessica Simpson, kendi hayatını anlattığı ‘Open Book’ isimli kitabının tanıtımını Los Angeles’ta gerçekleştirdi. Basın toplantısında soruları yanıtlayan şarkıcı, bir hayvan hakları savunucusunun protestosuyla karşılaştı.

Daha önce gerçek kürkleriyle objektiflere takılan Simpson konuşurken, bir anda ayağa kalkarak pankart açan protestocu, güvenlik görevlileri tarafından apar topar alandan uzaklaştırıldı. Durumu soğukkanlılıkla karşılayan 39 yaşındaki şarkıcı, “Tanrı sizi kutlasın çocuklar! İnandığınız şey için duruş göstermeniz çok güzel ama bunu nefret yoluyla yapmamalısınız” açıklamasında bulundu.

Bir süre sonra başka bir kadın protestocu ayağa kalkarak, “Lütfen hayvanları giymeyi bırak Jessica, kürk giyme, hayvanlar kesiliyor” diye bağırdı.