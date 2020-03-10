Makyajsız güzel Merve Özbey

Öğle saatlerinde alışveriş turuna çıkan Merve Özbey, daha sonra kuzeniyle birlikte yemek yedi. Bu sırada kendisini görüntüleyen gazeteciler ile ayaküstü sohbet eden şarkıcı, "Bugün kuzenimi okuldan alıp küçük bir kaçamak yapalım dedik. Biraz alışveriş yapıp şimdi de yemek yedik. Onun dışında her şey çok güzel gidiyor. Konserlerime tam gaz devam ediyorum"dedi.

Makyajsız görüntülenen Merve Özbey, vale noktasında kendisini bekleyen aracına binerek alışveriş merkezinden ayrıldı.