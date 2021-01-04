Maraşlı ne zaman başlıyor? Maraşlı dizisi oyuncuları kim, konusu nedir?

Burak Deniz ve Alina Boz'un başrolde yer aldığı yeni dizi Maraşlı, ekrana gelmek için gün sayıyor. Bir noktada yoları kesişen Maraşlı ile Mahur için hayat daha farklı olacaktır. Senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur kaleme aldı. Arda Sarıgün ise dizinin yönetmenliğini üstleniyor. Maraşlı dizisi ne zaman başlayacak?

MARAŞLI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Özel Kuvvetler’den ayrılma eski bir asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını idame ettirmek istemektedir. Gözüpek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı’nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş’in vurulduğu gündür. Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur’un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.

MARAŞLI OYUNCULARI KİM?

Dizide Burak Deniz ‘Maraşlı’, Alina Boz ise ‘Mahur' karakterine hayat veriyor. Maraşlı’nın görkemli oyuncu kadrosunda ayrıca; Kerem Atabeyoğlu, Rojda Demirer, Ahmet Varlı, Cemil Büyükdöğerli, Abdül Süsler, Melis İşiten, Cengiz Sezgin ve Neslihan Acar rol alıyor.

MARAŞLI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Heyecanla beklenen dizinin fragmanları ekrana geldi. ATV'den Maraşlı'nın yayın tarihine ilişkin de tarih geldi. Buna göre, Maraşlı, 11 Ocak Pazartesi ATV'de olacak. Dizinin ismi her ne kadar Maraşlı olsa da çekimler İstanbul'da yapılıyor.