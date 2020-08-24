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24.08.2020 - 13:27 |

Masterchef Eray kimdir, kaç yaşında? Masterchef Eray Aksungur nereli?

Masterchef Eray, programın öne çıkan yarışmacıları arasında yer alıyor. Masterchef Eray yaptığı yemeği ile eleme potasından çıkmaya başardı. Eray Aksungur'un yaşamı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Masterchef Eray'ın yaşamı...

Masterchef Eray kimdir, kaç yaşında? Masterchef Eray Aksungur nereli?
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Masterchef Türkiye'de ana kadrodan elenen ilk isim Sedat oldu. Masterchef elem potasında olan Eray Aksungur ise potadan çıkan isimler arasında yer alıyor. Masterchef'in dikkat çeken isimleri arasında yer alan Eray'ın yaşamı araştırılıyor. Peki Masterchef Eray kimdir?

MASTERCHEF ERAY KİMDİR?

Masterchef Eray, 23 yaşında. Eray Aksungur, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçışılık Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapan Eray, son olarak ise Bolu'daki bir otelde çalışmaya başladı.

Eray Aksungur, yıllar önce Show TV'de yayınlanan ve Danilo Zanna'nın da jüri olduğu Lezzet Akamedisi'nde yarıştı.

Yarışmaya Bolu'dan katılan ve bir otelde aşçılık yapan 23 yaşındaki Eray Aksungur ise tarhanaya bulanmış, taze ıhlamurlu levrek yaparak yarıştı.

 

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