01.09.2020 - 17:33 |
Masterchef Esra kimdir, nereli? Masterchef Esra Tokelli kaç yaşında?
Masterchef Esra, yaptığı yemekler ile programın dikkat çeken isimleri arasında bulunuyor. Geçen hafta Kırmızı takımda yarışan Esra Tokelli, bu hafta ise Mavi takımda yarışıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan programda yarışan Esra'nın hayatı merak ediliyor. Peki Masterchef Esra kimdir?
Masterchef'in ana kadrosunda yer alan isimlerden biri ise Esra Tokelli oldu. Danillo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı programda yarışmacıların hayatları araştırılıyor. Peki Masterchef Esra kimdir, kaç yaşında?
MASTERCHEF ESRA KİMDİR?
Masterchef Esra, 1979 yılında İstanbul’da doğdu. Esra Tokelli, ev hanımıdır ve geçimini, dışarıdan aldığı yemek siparişleri ile sağlamaktadır.
24 yaşında bir oğlu olduğunu ifade eden Tokelli, “şu an en çok istediğim yerdeyim, MasterChef’teyim” diyerek yarışmaya olan ilgisinin altını çizmektedir.
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