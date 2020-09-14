Masterchef Furkan kimdir, kaç yaşında? Masterchef Furkan Yalçın ne iş yapıyor?

Masterchef'te yarış kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Masterchef Furkan, yarışmanın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Masterchef Furkan, yaptığı tatlılar ile adından söz ettiriyor. Peki Masterchef Furkan kimdir, kaç yaşında?

MASTERCHEF FURKAN KİMDİR?

2014 yılında Etiler Turizm Otelcilik Lisesi’ne başlayan Furkan Yalçın, mesleğe babasının 2013 yılında aşçıbaşı olması ile ilgi duymaya başladığını ifade ediyor. Mutfağa bulaşıktan başlayıp mesleğin zorluklarını görerek değerini anladığını söyleyen Yalçın, lise hayatı boyunca farklı organizasyonlarda yer alarak mesleğe dair tecrübeler edindiğini belirtmiştir.

Lise eğitimine devam ederken Karaköy’de kafe ve restaurant mutfaklarında menülerini düzenleyerek ve kendi menümü sunmaya başlayan Furkan Yalçin, ilk stajına lise yıllarında başlamıştır.. Çin Mutfağı üzerine eğitimler alan Yalçın, daha sonra kendini geliştirerek çeşitli yerlerde stajını tamamlamıştır.

Emek vererek ve öğrenme arzusu ile staj yaptığını söyleyen Yalçın, stajının sonunda otel yönetimi ve şefler tarafından beğenildiğimi gösteren bir başarı belgesi almış; hemen ardından da yaptığı iş başvurusu sonucunda işe girmiştir. Okulu ve iş hayatını bir arada götürdüğü belirten Yalçın, okulunu 2018 yılında uluslararası ve Türkiye içi yarışmalarda temsil etmesinin ardından, ödül almış ve mezuniyetinin ardından resmi olarak iş hayatına atılmıştır.

Bu süreçte, İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde 4 yıllık Gastronomi bölümünü kazanan ve iş ile eğitim hayatını tekrar bir arada götürmek zorunda kalan Furkan Yalçın, 2019 yılında MasterChef’e katılmış fakat konsantrasyon bozukluğu yaşadığı için basit bir tabakla elenmiştir.

Birçok sebep yüzünden okulunu yarım bırakmak zorunda kalan Furkan Yalçın, sonrasında iş hayatına odaklanarak kendisi için bir kariyer planı yapmıştır.

İl dışı ve il içinde ünlü şeflerle çalışarak kendine birçok deneyim kattığını ifade eden Yalçın, 2020 yılında çok iyi bir şekilde hazırlanarak Masterchef’e başvurduğunu ve başvurusunun kabul edildiğini; başvurusu onaylandıktan sonra ana kadroya seçilmesinin akabinde iş yerinden istifa ettiğini söylüyor.

Furkan Yalçın, sadece MasterChef’e odaklandığını ve yarışma boyunca her şeyin üstesinden geleceğine inandığının altını çiziyor.