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17.09.2020 - 00:19 |

MasterChef kim kazandı? (16 Eylül) İşte MasterClass ödül oyununu kazanan isim

3. sezonuyla da ilgiyle takip edilen fenomen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de 5. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam 57. yeni bölümüyle ekranlara gelen MasterChef Türkiye'de, MasterClass oyunu oynandı. Peki MasterClass oyununu kim kazandı?

MasterChef kim kazandı? (16 Eylül) İşte MasterClass ödül oyununu kazanan isim
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MasterChef Türkiye'de MasterClass eğitimi ödülü için 4 yarışmacı finale kaldı. Jüriden ders alan yarışmacılar arasında birinci olan isim belli oldu...

MASTERCLASS'I KİM KAZANDI?

Danilo Şef yarışmacılar arasında Uğur, Barbaros, Esra ve Sefa son dörde kalmayı başaran isimler oldu ve birinci olan isim ise Esra oldu. 

ESRA'NIN ÖDÜLÜ BELLİ OLDU

MasterClass'ı kazanan Esra, çok önemli bir İtalyan restoranında 1 günlük MasterClass eğitim hakkına sahip oldu...

MASTERCHEF EMİR KİMDİR?

Hayata gözlerini 1979 yılında İstanbul’da açan Esra Tokelli, ev hanımıdır ve geçimini, dışarıdan aldığı yemek siparişleri ile sağlamaktadır. 24 yaşında bir oğlu olduğunu ifade eden Tokelli, “şu an en çok istediğim yerdeyim, MasterChef’teyim” diyerek yarışmaya olan ilgisinin altını çizmektedir.

Şarkıcı Halil Sezai'nin gözaltına alındığı kavga kamerada!Tuzla'da şarkıcı ve oyuncu Halil Sezai'nin gözaltına alındığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; sokakta çekim yapan Halil Sezai ve beraberindekiler, tartıştığı mahalle sakinini tekme tokat dövüyor.
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Cadde Yazarları

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