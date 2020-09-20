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20.09.2020 - 17:14 |

Masterchef Serhat kimdir, kaç yaşında? Masterchef Serhat Doğramacı ne iş yapıyor?

Masterchef Türkiye, TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Masterchef Serhat, buy haftanın eleme potasında olan yarışmacıları arasında yer alıyor. İzleyiciler Masterchef Serhat Doğramacı'nın yaşamını merak ediyor. Peki Masterchef Serhat kimdir?

Masterchef Serhat kimdir, kaç yaşında? Masterchef Serhat Doğramacı ne iş yapıyor?
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Masterchef Türkiye'de bu akşam eleme bölümü izleyicilerle buluşacak. Serhat Doğramacı, Masterchef eleme potasında yer alıyor. Masterchef Serhat, Amerika ve Almanya’da çalışmış. Peki Masterchef Serhat kimdir, kaç yaşında?

MASTERCHEF SERHAT KİMDİR?

23 yaşındaki Serhat Doğramacı, 10 yıla yakın bir süredir aşçılığa dair eğitim ve iş tecrübesi olduğunu söylemektedir. Ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında 15 adet madalya/kupa sahibi olan Serhat Doğramacı, Amerika ve Almanya’da toplamda 3 yıl çalışarak iş tecrübelerine bir yenisini eklemiştir.

İleri düzeyde İngilizce, başlangıç düzeyi Almanca ve Rusça bilgisine sahip olan Doğramacı, MasterChef 2020’nin ana kadrosuna dâhil olan iddialı isimler arasındadır.

    20 Eylül 2020 Magazin Haberleri Bülteni20 Eylül 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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