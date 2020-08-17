MasterChef Tanya kimdir? Tanya Kilitkayalı biyografisi

MasterChef'te uzun süren mücadelenin ardından son 16'ya kalan isimler resmen açıklandı. 100 bin başvuru arasından son 16'ya kalmaya hak kazanan isimler arasında yer alan Tanya Kilitkayalı kimdir sorusu yarışmanın takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. MasterChef 2020 ikinci final turunda yarışan isimler arasında olan Tanya Kilitkayalı İspanyol soğuk çorbası olan Gazpacho yemeği ile balkona çıkmaya hak kazanmış ve ana kadroya katılmaya hak kazanan 10. isim olmuştu. İşte Tanya Kilitkayalı hakkında merak edilenler...

TANYA KİLİTKAYALI KİMDİR?

Tanya Kilitkayalı, 26 yaşında, öğretim görevlisi. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden mezun. Tanya Kilitkayalı, çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü’nde bir aile işletmesi olan Garavolli Cafe ve Bar mutfağında yöresel tatları hazırlıyor.