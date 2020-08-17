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17.08.2020 - 15:46 |

MasterChef Türkiye Esra kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Esra kaç yaşında, nereli?

MasterChef Türkiye yeni sezon yarışmacıları arasında yer alan Esra Tokelli izleyici tarafından merak edilmeye başladı. MasterChef Türkiye Esra kimdir? sorusu yoğun ilgi görüyor. Bu akşam kolları sıvayarak uzun bir yolculuğa başlayacak olan isimlerden biri olan Esra Tokelli hakkında merak edilenler haberimizde...

MasterChef Türkiye Esra kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Esra kaç yaşında, nereli?
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MasterChef Türkiye yeni sezonuna bomba gibi başlayacak. Birbirinden güçlü ve hırslı yarışmacıların yer aldığı MasterChef türkiye'de Esra Tokelli de mücadele edecek. Peki MasterChef Türkiye Esra kimdir, nereli? İşte MasterChef Türkiye yarışmacısı Esra hakkında merak edilenler...

MASTERCHEF TÜRKİYE ESRA TOKELLİ KİMDİR?

Esra Tokelli, yarışmaya İstanbul’dan katıldı.MasterChef’in aşçı yarışmacılarından biri olan ve daha önce Yemekteyiz programına katılan Esra Tokelli, 41 yaşında. Esra Tokelli saray mutfağından Darüzziyafe köftesi ile üç jüri üyeden de geçer not alan Esra Tokelli, düellolara katılmayı başarmıştı. Üçlü düelloda ise yaptığı Fransız mutfağına ait tostla rakiplerini elemişti.

Şeyma Subaşı'ndan 'polis baskını' iddiasına yanıt!Bir süredir Çeşme'de tatil yapan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın, arkadaşlarıyla birlikte Çeşme Mamurbaba Mevkii civarında kaldığı villayı polis baskını yapıldığı öne sürüldü. Çıkan haberlerin ardından Şeyma Subaşı, Instagram hesabından açıklama yaptı. Haberin doğru olmadığını söyleyen Subaşı, "Lütfen inanmayın" dedi.
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