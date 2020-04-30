Mazhar Alanson'dan Mick Jagger’a tepki: Sen köçeksin!

Paul McCartney, eski grubu The Beatles’ın The Rolling Stones’dan daha iyi olduğunu söyledi. Mick Jagger ise kendi grubunu savunarak “Bir grup hâlâ stadyumlarda çalmaya devam ediyor, diğer grup artık yok” dedi. Bu açıklamalar sosyal medyada tartışmalara neden olurken, bir yorum da MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson'dan geldi.

Alanson, Jagger’ın bir paylaşımının altına şu yorumu yazdı:

“Mick Jagger, Amerikan blues müziğini hızlandırıp Amerika’ya satan, 74 yaşında sahnede garip danslar yapan biri. Sen kimsin kendini Beatles’la mukayese ediyorsun? Beatles dünyayı değiştirdi. Paul McCartney müzik dâhisi, sen bir köçeksin. Beatles kopyacısı. Elbette onlar sizden kat kat iyi sanatçılardı. Bir ‘Imagine’, bir ‘Yesterday’ yazabildin mi?”