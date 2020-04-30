MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Mazhar Alanson'dan Mick Jagger’a tepki: Sen köçeksin!
30.04.2020 - 15:37 |

Mazhar Alanson'dan Mick Jagger’a tepki: Sen köçeksin!

The Rolling Stones’un kurucusu Mick Jagger’ın grubunu The Beatles ile kıyaslamasının ardından gelen tartışmalara Mazhar Alanson da katıldı. Alanson, Jagger'a "Sen bir köçeksin" dedi.

Mazhar Alanson'dan Mick Jagger’a tepki: Sen köçeksin!

Paul McCartney, eski grubu The Beatles’ın The Rolling Stones’dan daha iyi olduğunu söyledi. Mick Jagger ise kendi grubunu savunarak “Bir grup hâlâ stadyumlarda çalmaya devam ediyor, diğer grup artık yok” dedi. Bu açıklamalar sosyal medyada tartışmalara neden olurken, bir yorum da MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson'dan geldi.

Alanson, Jagger’ın bir paylaşımının altına şu yorumu yazdı:

“Mick Jagger, Amerikan blues müziğini hızlandırıp Amerika’ya satan, 74 yaşında sahnede garip danslar yapan biri. Sen kimsin kendini Beatles’la mukayese ediyorsun? Beatles dünyayı değiştirdi. Paul McCartney müzik dâhisi, sen bir köçeksin. Beatles kopyacısı. Elbette onlar sizden kat kat iyi sanatçılardı. Bir ‘Imagine’, bir ‘Yesterday’ yazabildin mi?” 

    Canlı yayına katılan Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü tabureden böyle düştüAntalya'da Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü (60), internet üzerinden canlı yayın yaptığı sırada, sandalyede olduğu düşüncesiyle arkasına yaslanmak isterken oturduğu tabureden düştü.
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Meryem Uzerli'den maskeli alışveriş

    Meryem Uzerli'den maskeli alışveriş

    Ouncu Aybüke Pusat'tan karantina pozu

    Ouncu Aybüke Pusat'tan karantina pozu

    'Gayet iyiyim! Mavi olduğuma bakmayın'

    'Gayet iyiyim! Mavi olduğuma bakmayın'

    Can Yaman annesiyle birlikte tango yaptı

    Can Yaman annesiyle birlikte tango yaptı

    Sıradaki Haber