Metin Yıldız dizi senaryosu yazıyor

Pandemi kurallarına dikkat ederek maskelerini taktığı gözlenen Ceylan Yılmaz ve Metin Yıldız, ayaküstü gazetecilerle sohbet etti.

Rol aldığı ‘Helikopter’ tiyatro oyununa Covid-19 nedeniyle ara vermek zorunda kaldıklarını ifade eden Yıldız, “Üç ay prova yaptık. Çok güzel bir oyun hazırladık. Bir kere sahneye çıkabildik. Pandemi nedeniyle oyuna ara verdik. Biz de belirsiz bir şekilde bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni bir senaryo yazdığını belirten Yıldız, “Şu an senaryo ile uğraşıyorum. Komedi tarzında bir dizi olacak” dedi.