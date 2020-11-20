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20.11.2020 - 09:47 | | MESUT YILMAZ

Metin Yıldız dizi senaryosu yazıyor

Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz, önceki gün Cihangir’de objektiflerde takıldı.

Metin Yıldız dizi senaryosu yazıyor
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Pandemi kurallarına dikkat ederek maskelerini taktığı gözlenen Ceylan Yılmaz ve Metin Yıldız, ayaküstü gazetecilerle sohbet etti.

Rol aldığı ‘Helikopter’ tiyatro oyununa Covid-19 nedeniyle ara vermek zorunda kaldıklarını ifade eden Yıldız, “Üç ay prova yaptık. Çok güzel bir oyun hazırladık. Bir kere sahneye çıkabildik. Pandemi nedeniyle oyuna ara verdik. Biz de belirsiz bir şekilde bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni bir senaryo yazdığını belirten Yıldız, “Şu an senaryo ile uğraşıyorum. Komedi tarzında bir dizi olacak” dedi. 

Magazin Haberleri Bülteni (20 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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