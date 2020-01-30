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30.01.2020 - 11:43 |

Murat Boz'un annesi kalp spazmı geçirdi

Şarkıcı Murat Boz'un annesi Nedret Boz'dan üzücü haber geldi... Nedret Hanım, Amsterdam'dan İstanbul'a dönüş yolculuğu sırasında kalp spazmı geçirdi.

Murat Boz'un annesi kalp spazmı geçirdi

Uçakta kalp spazmı geçiren Nedret Boz, uçak İstanbul'a iner inmez özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına konuşan Murat Boz'un ağabeyi Al Boz, "Havada olduğumuz için yapacak bir şey de yoktu. Bayağı bir tedirgin olduk. Direkt hastaneye gittik. Tetkikler yapıldı. Bir de gribal enfeksiyon vardı. 3,5 saatlik yolun yorgunluğu ile birleşince böyle bir sıkıntı yaşadık. Şuan çok şükür hiçbir şeyi yok" dedi.

30 Ocak 2020 Magazin Haberleri Bülteni30 Ocak 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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