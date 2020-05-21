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21.05.2020 - 07:00 |

Müzisyenler için söyleyecekler

Emel Sayın, Candan Erçetin, Deniz Seki, Derya Uluğ, Murat Dalkılıç ile Ziynet Sali gibi 70 sanatçı, POPSAV’ın Ramazan Bayramı süresince #EvdeKal etkinliğinde, online konser verecek.

Müzisyenler için söyleyecekler
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Emel Sayın, Candan Erçetin, Deniz Seki, Derya Uluğ, Murat Dalkılıç ile Ziynet Sali gibi 70 sanatçı, POPSAV’ın Ramazan Bayramı süresince #EvdeKal etkinliğinde, online konser verecek. Sanatçıların performanslarını sergileyeceği festivalden elde edilen gelir, ihtiyaç sahibi müzisyenlere aktarılacak.

Larissa Gacemer: Sizi üzmek istemedim, farkındalık yaratmak istedimEski basketbolcu Burak Gacemer ile evli olan Brezilyalı model Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsun?" sorularından sıkılarak, "Çocuğum olmuyor. Ben de bu durumu kabul ettim. Allah beni böyle yaratmış" sözleriyle isyan etmişti. Gacemer son paylaşımında, "Lütfen benim için üzülmeyin. Videoyu sizi üzmek için paylaşmadım, farkındalık yaratmak için paylaştım" dedi.
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