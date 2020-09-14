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14.09.2020 - 17:40 |

Necip Memili kızıyla dans etti

'Çukur' dizisinde canlandırdığı 'Cumali Koçovalı' karakteriyle dikkat çeken oyuncu Necip Memili, iki aylık kızı Asya ile dans ettiği videoyu paylaştı.

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Necip Memili ile Didem Dayıcıoğlu, Ocak 2020'de nikah masasına oturmuştu. İki ay önce kızları Asya'yı kucağına alan çift, eğlenceli anlarını sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmiyor.

En son kızı ile dans ettiği bir videoyu yayınlayan Memili'nin paylaşımı binlerce kişi tarafından izlendi. Ünlü oyuncu, paylaşımına “Ah sen deli kız, pazar neşem” notunu yazdı.

    Necip Memili kızıyla dans etti'Çukur' dizisinde canlandırdığı 'Cumali Koçovalı' karakteriyle dikkat çeken oyuncu Necip Memili, iki aylık kızı Asya ile dans ettiği videoyu paylaştı.
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    Cadde Yazarları

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