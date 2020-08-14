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14.08.2020 - 11:39 |

Nuri Alço ve Burcu Sezginoğlu balayında

Yeşilçam’ın efsane ismi Nuri Alço, geçtiğimiz ay hayatını birleştirdiği eşi Burcu Sezginoğlu’yla, Marmaris’teki balayından fotoğrafını paylaştı.

Nuri Alço ve Burcu Sezginoğlu balayında
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Geçtiğimiz mart ayında bir restoranda sahneye çıkan Nuri Alço, "Hayat bir maratondur. Yolculukla başlar ve mezarda biter. Burcu'ya sormak isterim. Benimle bir hayat yolculuğuna var mısın?" diyerek, 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu'na evlilik teklifinde bulunmuştu.

Usta oyuncu, 11 yıldır birlikte olduğu Burcu Sezginoğlu ile bir ay önce Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde kıyılan nikah sonrası hayatını birleştirdi. Nikaha, corona virüs sebebiyle çiftin sınırlı sayıda aile üyeleri ve arkadaşları katılmıştı.

BALAYINDAN PAYLAŞTI 

Alço, Instagram hesabından 33 yaş küçük eşiyle Marmaris tatilinde çekilen bir kareyi paylaştı. Usta oyuncunun balayı fotoğrafı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Nuri Alço ve Burcu Sezginoğlu balayında

AYNI ZAMANDA MENAJERİ 

Alço’nun 33 yaş küçük eşi, aynı zamanda menajerliğini de üstleniyor.

Nuri Alço ve Burcu Sezginoğlu balayında

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