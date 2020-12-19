Oya Başar kimdir, kaç yaşında? Oya Başar biyografisi...

Oya Başar bu akşam ekrana gelen İbo Show'a konuk oluyor. Tiyatro yaşantısına çok küçük yaşlarda başlayan usta oyuncu birçok tiyatroda çalıştıktan sonra Levent Kırca ile kendi adlarını taşıyan tiyatroda çalıştı. 1986 yılında Levent Kırca ile birlikte Olacak O Kadar adlı dizi ile adından söz ettiren Oya Başar 2007 yılında meme kanserine yakalandı ama çalışmalarına ara vermedi. Kanseri yenen Oya Başar tiyatro çalışmalarına aktif olarak devam etmektedir.

OYA BAŞAR KİMDİR?

Oya Başar (d. 11 Şubat 1956, İstanbul), Türk komedyen, sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu.

Yaklaşık 8 yaşında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'na giren Oya Başar, İstanbul'da eğitimini tamamladıktan sonra, çeşitli tiyatrolarda çalıştı. Devekuşu Kabare başta olmak üzere İstanbul Tiyatrosu ve Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu gibi daha birçok tiyatroda çalıştı. Televizyon dizileri yaptı. Ardından Levent Kırca ile adlarını taşıyan tiyatro kuruldu. Kariyerinde önemli bir yere sahip 1986 yılında başlayan Olacak O Kadar televizyon dizisinde de eşi ile birlikte oyuncu, yönetmen ve yapımcı olarak çalıştı. 2007 yılında yakalandığı meme kanseri hastalığı sonrası çalışmalarına ara vermeyen Başar, hastalığını atlatmıştır. Son dönemde Şehir tiyatrolarına tekrar dönerek, müzikal oyun Yedi Kocalı Hürmüz oyununu oynadı. Oya Başar, TV ve tiyatro çalışmalarına aktif olarak devam etmektedir.

Özel hayatı

Levent Kırca ile 1985 yılında evlenen Oya Başar'ın bu evliliğinden Umut Kırca ve Ayşe Kırca isimli iki çocuğu vardır. 2000 yılında boşanma kararı almış Kırca ve Başar çifti, 2001 yılında tekrar evlenmiş ancak 2005 yılında tekrar boşanmışlardır. 2015 yılında eski eşi Levent Kırca'nın vefatının ardından "Benim onunla 35 yılım geçti. Hayatımın 35 yılı gitti" demiştir.

Sosyal medya ağlarında adına açılan hesaplarla ilgili açıklama yapan Oya Başar, hiçbir sosyal medya ağında hesabının bulunmadığını belirterek, bu mecralarda yazılan iletilerin dikkate alınmamasını ifade etmiştir.

Yapımcı olduğu Filmler:

2002 - Şeytan Bunun Neresinde (Sinema Filmi)

2001 - Son (Sinema Filmi)

Oyuncu Olduğu Filmler :

2015 - Yusuf ve Yusuf (Kadriye) (Sinema Filmi)

2014 - Roman Havası (TV Dizisi)

2011 - 2012 - Alemin Kıralı (Asalet) (TV Dizisi)

2008 - 2009 - Benim Annem Bir Melek (Neriman Turuncu) (TV Dizisi)

2006 - Sev Kardeşim (Meryem) (TV Dizisi)

2004 - Kendini Bırak Gitsin (TV Dizisi)

2002 - Ah Yaşamak Var Ya! (Hatun) (TV Dizisi)

2001 - Son (Necla Fidan) (Sinema Filmi)

1986 - Olacak O Kadar (Nebalet) (TV Dizisi)

1986- Mavi Muammer 3 / Ölürsün Gülmekten (Video)

1985 - Mavi Muammer 2 / Silahtan Ödüm Patlar (Video)

1985 - Mavi Muammer (Video)

1982 - Gözüm Gibi Sevdim (Ayşe) (Sinema Filmi)

1982 - Berduşlar (Nesrin) (Sinema Filmi)

1978 - Çilekeş (Suna) (Sinema Filmi)

1978 - Neşeli Günler (Ayşen Gruda Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1977 - Vahşi Sevgili (Fadimenin Kardeşi) (Sinema Filmi)

1977 - Sen Ve Ben (Sinema Filmi)

1977 - Ne Zaman Geleceksin (Sinema Filmi)

1977 - Kördüğüm (Emine) (Sinema Filmi)

1976 - Zühtü (I) (Döndü) (Sinema Filmi)

1976 - Mahallede Şenlik Var (Sinema Filmi)

1976 - Lüküs Hayat (Hizmetçi) (Sinema Filmi)

1976 - Kaybolan Saadet (Sevim) (Sinema Filmi)

1976 - Bulunmaz Uşak (Sinema Filmi)

1976 - Bitmeyen Şarkı (Nebahat) (Sinema Filmi)

1976 - Analar Ölmez (Öğretmen) (Sinema Filmi)

1975 - Canavar Cafer (Gazete Çalışanı) (Sinema Filmi)

1974 - Sokak Şarkıcıları (TV Dizisi)

1966 - Oduncunun Çocukları (Sinema Filmi)