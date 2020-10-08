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08.10.2020 - 12:47 |

Oyuncu Merve Erdoğan nişanlandı

Bir döneme damga vuran 'Bücür Cadı' dizisinde 'Zeliş' karakterini canlandıran oyuncu Merve Erdoğan, müzisyen Mert Carim ile nişanlandı. Erdoğan nişandan kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Oyuncu Merve Erdoğan nişanlandı
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İlk bölümü 1999 yılında yayınlanan 'Bücür Cadı' dizisinde 'Zeliş'i canlandıran genç oyuncu Merve Erdoğan, müzisyen Mert Carim ile nişanlandı. Nakkaştepe’de aile arasında düzenlenen törenle evliliğe ilk adımı atan çiftten Erdoğan, Instagram hesabından nişan töreninde çekilen karelerini paylaştı.

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Oyuncu Instagram'dan paylaştığı fotoğrafların altına, “Yaşadığım en güzel mutluluk. Tüm sevdiklerimizin şahitliğinde biz sözümüzü verdik. Allah tamamına erdirsin” notunu düştü.

Oyuncu Merve Erdoğan nişanlandı

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