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05.10.2020 - 07:29 |

Özlem Kaymaz: El ele çok daha güçlüyüz!

Hollanda'da yaşamını sürdüren eski Türkiye güzeli Özlem Kaymaz, Nager Sendromu hastası olan oğlu Daniel'i, önceki gün hastaneye götürdü. Oğluyla hastanenin önünde çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Özlem Kaymaz: El ele çok daha güçlüyüz!
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Özlem Kaymaz, oğlu Daniel'le verdiği pozun altına düştüğü notla takipçilerini duygulandırdı.

Kaymaz, paylaşımında; "Bugün böyle geçti Hollanda' da... Bazen öylesine yoruluyor, ümidimi kaybediyor ve bin parça oluyorum ki... Sonra bakıyorum atmış elini omzuma , yok diyor gözleri vazgeçmek yok! Kendinden vazgeçen hayattan ümidi keser. Vaziyet belli , yolcu yolunda. Bir süre daha taş toprak yol var önümüzde. Olsun! Bu da gelir geçer derken, bilinçli tercihler ile ilerlemeye devam... Büyük bir mücadele, zorlu bir cephe, şükür inancımız tam. Buna da şükürler olsun diyerek adım adım sonuca giden serüvende yan yana ve tüm seven, sevgiyi, şükrü bilen kalplerle elele çok daha güçlüyüz" dedi.

Özlem Kaymaz: El ele çok daha güçlüyüz

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