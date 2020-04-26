MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Paris'ten Sevgilerle filmi konusu nedir? Paris'ten Sevgilerle oyuncuları kimlerdir?
26.04.2020 - 19:04 |

Paris'ten Sevgilerle filmi konusu nedir? Paris'ten Sevgilerle oyuncuları kimlerdir?

Dünyaca ünlü oyuncu John Travolta'ın başrolünü üstlendiği Paris'ten Sevgilerle filmi bu akşam FOX TV'de ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Peki merakla araştırılan Paris'ten Sevgilerle filminde kimler oynuyor ve filmin konusu nedir? İşte ayrıntılar...

Paris'ten Sevgilerle filmi konusu nedir? Paris'ten Sevgilerle oyuncuları kimlerdir?

PARIS'TEN SEVGİLERLE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Paris’teki ABD bürosunda görevli James, bir CIA ajanıyla işbirliği yaparak şehre yapılacak terörist bir saldırıyı önlemek ister. Ne var ki James peşinde oldukları suç örgütünün hedefinde olduğunu keşfetmiştir. Bu durumda kendisi için bir dönüş olmadığını da keşfetmesi uzun sürmez. Sonraki 48 saat içinde hala hayatta kalabilmesi için, Wax tek umuttur.

PARIS'TEN SEVGİLERLE FİLMİ OYUNCULARI

John Travolta -Charlie Wax

Jonathan Rhys Meyers -James Reese

Kasia Smutniak -Caroline

David Gasman -Alman turist

Richard Durden -Büyükelçi

Yin Bing -M. Wong

 

 

Fırat Çelik dansıyla hayranlarını şaşırttıBir süredir Paris'te yaşayan oyuncu Fırat Çelik, yeğeniyle dans ettiği videoyu takipçilerinin beğenisine sundu.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İspanya'da yaşayan Berk Gürman evlenmiş

İspanya'da yaşayan Berk Gürman evlenmiş

Hadise corona önlemlerini arttırdı

Hadise corona önlemlerini arttırdı

Elçin Sangu: Akıl sağlığımı böyle koruyorum!

Elçin Sangu: Akıl sağlığımı böyle koruyorum!

Hakan Altun, açıkhava konseriyle nostalji yaşatacak

Hakan Altun, açıkhava konseriyle nostalji yaşatacak

Sıradaki Haber