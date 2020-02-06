Recep Aktuğ'un kızından duygusal paylaşım!

65 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Recep Aktuğ, ölümüyle sevenlerini yasa boğmuştu. Aktuğ'un vefatından üzerinden tam 18 gün geçerken kızının sosyal medya paylaşımı herkesi duygulandırdı.

Babasıyla pozunu yayınlayan Zeynep Aktuğ, fotoğrafa; "Ne güzel gülerdik birlikte... En çok sen güldürürdün beni. Moralim bozuk olsa hemen anlardın gözümden...”Geç otur bakiyim ne oldu” derdin. Bir dost gibi beni dinleyip, bir baba gibi öğüt verip,bir arkadaş gibi kahkahalarla devam ederdik sohbetimize. 18 gün oldu. Çok özlüyorum..." notunu düştü.