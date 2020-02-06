MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Recep Aktuğ'un kızından duygusal paylaşım!
06.02.2020 - 07:52 |

Recep Aktuğ'un kızından duygusal paylaşım!

18 gün önce hayatını kaybeden Recep Aktuğ'un kızı Zeynep Aktuğ, sosyal medya hesabından babasıyla ilgili paylaşım yaptı.

Recep Aktuğ'un kızından duygusal paylaşım!

65 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Recep Aktuğ, ölümüyle sevenlerini yasa boğmuştu. Aktuğ'un vefatından üzerinden tam 18 gün geçerken kızının sosyal medya paylaşımı herkesi duygulandırdı.

Babasıyla pozunu yayınlayan Zeynep Aktuğ, fotoğrafa; "Ne güzel gülerdik birlikte... En çok sen güldürürdün beni. Moralim bozuk olsa hemen anlardın gözümden...”Geç otur bakiyim ne oldu” derdin. Bir dost gibi beni dinleyip, bir baba gibi öğüt verip,bir arkadaş gibi kahkahalarla devam ederdik sohbetimize. 18 gün oldu. Çok özlüyorum..." notunu düştü.

Recep Aktuğun kızından duygusal paylaşım

Magazin Haberleri Bülteni (5 Şubat 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Uzmanları dinliyor

Uzmanları dinliyor

Bade İşçil ve oğlu kış günü dondurma yedi

Bade İşçil ve oğlu kış günü dondurma yedi

Eczacıbaşı’nın objektifinden

Eczacıbaşı’nın objektifinden

Hazar Ergüçlü: Ayrım yapmıyorum

Hazar Ergüçlü: Ayrım yapmıyorum

Sıradaki Haber