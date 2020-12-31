Şafak Sezer kimdir? Şafak Sezer aslen nereli, kaç yaşında?

Şafak Sezer, İbo Show Yılbaşı konukları arasında yer alıyor. Ankara'da dünyaya gelen oyuncu kariyerine Ankara Halk Tiyatrosu'nda adım attı. İlk oyununu 1989 yılında Haldun Taner'in Eşeğin Gölgesi'nde adlı oyunda Oktay Kara ve Taylan Velioğlu ile sahne aldı. Birçok TV dizisi ve filmde rol alan Şafak Sezer bir dönem magazin gündemine yaptıkları ile damga vurdu.

ŞAFAK SEZER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

Erol Şafak Sezer (10 Ekim 1970; Sincan, Ankara), Türk oyuncu, senarist ve yönetmen.

1989 yılında Ankara Halk Tiyatrosunda Haldun Taner'in "Eşeğin Gölgesinde" adlı oyunla Ankara'da Oktay Kara ve Taylan Velioğlu ile ilk olarak sahneye çıktı.

Ankara Halk Tiyatrosunda "Devri Yalan", "Başımızda Pakbulut, Sen Bu Seçimi Unut", "Saddam'ı Kim Öptü", "Şirinler", "Edi Büdü" ve "Uzaylı Arif" adlı oyunlarla, Ankara Ekin Tiyatrosunda ise "Biz Bu İhtilali Niye Yaptık", "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" adlı oyunlarla seyirci karşısına çıktı.

Dario Fo'nun "Yüzsüz" adlı oyunundan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi'nin çektiği "Bir Düğün Masalı" adlı filmde rol alan sanatçının yer aldığı televizyon dizileri: "Televizyon Çocuğu" (Okan Bayülgen`in programı), "Sıdıka", "Baskül Ailesi", "Dostlar Pasajı", "Şafak Vakti" ve "Reyting Hamdi"... "Üçlü Oyun" filminden sonra sanatçı "Vizontele" için kamera karşısına geçti.

Daha sonra da Turkfilmi adlı yapım şirketinin ilk filmi olan Rus Gelin'de Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Kaan Boztepe'le birlikte rol aldı.

Şafak Sezer’in bugünkü ününe kavuşmasında, şovmen Boran Kaya’nın sunduğu “İner misin Çıkar mısın?” adlı yarışma programının rolü vardır. O dönemin en beğenilen yarışma programlarından biri olan “İner misin Çıkar mısın?”da Şafak Sezer birinci olmuştur.

Filmografi

Bir Düğün Masalı (1993) Avukat Adnan

Televizyon Çocuğu (1996) (Konuk oyuncu)

Baskül Ailesi (Dizi) (1997) Maşallah

Dostlar Pasajı (Dizi) (1997) Yıldırım

Komşu Komşu (Dizi) (1997) (Konuk oyuncu)

Sıdıka (Dizi) (1997) Kenar

Şafak Vakti (Dizi) (1997) (Konuk oyuncu)

Vizontele (2000) Veli

Oyunbozan (2000) Polis

Reyting Hamdi (Dizi) (2000) Şafak

Bu Film Bitmez (2001)

Zalim (Dizi) (2002) (Konuk oyuncu)

Rus Gelin (2002) Ökkeş

Ekmek Teknesi (2002) Bahtiyar

Hababam Sınıfı Merhaba (2003) Ercüment

G.O.R.A (2004) Kuna

Hababam Sınıfı Askerde (2004) Ercüment

Simbiyotik (2004)

Altın Kafes (Dizi) (2004) Fuzili

Hababam Sınıfı 3,5 (2005) Ercüment

Maskeli Beşler: Kıbrıs (2008) Tezcan

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