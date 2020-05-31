Sağ Salim 2: Sil Baştan filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Sağ Salim 2: Sil Baştan ne zaman, nerede çekildi?
Sağ Salim 2: Sil Baştan filmi bu akşam bir kez daha ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Yayınlandığı dönem oldukça ilgi gören filmle ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki Sağ Salim 2: Sil Baştan konusu nedir ve başrol oyuncuları kimlerdir? İşte hem bu soruların cevapları hem de filmle ilgli tüm ayrıntılar...
SAĞ SALİM 2'NİN KONUSU NEDİR?
Her yerde hepsi birbirinden azılı 11 “kötü” adamın seri katili olarak aranan kahramanlarımız tanınıp yakalanmamak için kılık değiştirirler. Ancak işler düşündükleri gibi gitmez. Salim beladan kurtulmak için eline silah alınca da talihsiz serüvenler dizisi yeniden başlar.
SAĞ SALİM 2 FİLMİNİN OYUNCULARI
Fulya Zenginer – Nihal
Burçin Bildik – Salim
Alper Saldıran – Recai
Hüseyin Avni Danyal – Muhtar
Kenan Ece – Ayhan
Murat Akkoyunlu – Gucur Osman
Kâmil Güler – Mehmet
Kevork Türker – Ramiz
Orçun Kaptan – Orhan
Tevfik İnceoğlu – Tahsin
Yakup Yavru – Halit
SAĞ SALİM 2: SİL BAŞTAN NEREDE ÇEKİLDİ?
İlk filmi Silifke ilçesinde çekimleri yapılan film bu kez Kastamonu'nun Cide ilçesinden görüntüler yer alıyor. Filmde Cide halkı da figüran olarak da rol aldı.