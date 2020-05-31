Sağ Salim 2: Sil Baştan filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Sağ Salim 2: Sil Baştan ne zaman, nerede çekildi?

SAĞ SALİM 2'NİN KONUSU NEDİR?

Her yerde hepsi birbirinden azılı 11 “kötü” adamın seri katili olarak aranan kahramanlarımız tanınıp yakalanmamak için kılık değiştirirler. Ancak işler düşündükleri gibi gitmez. Salim beladan kurtulmak için eline silah alınca da talihsiz serüvenler dizisi yeniden başlar.

SAĞ SALİM 2 FİLMİNİN OYUNCULARI

Fulya Zenginer – Nihal

Burçin Bildik – Salim

Alper Saldıran – Recai

Hüseyin Avni Danyal – Muhtar

Kenan Ece – Ayhan

Murat Akkoyunlu – Gucur Osman

Kâmil Güler – Mehmet

Kevork Türker – Ramiz

Orçun Kaptan – Orhan

Tevfik İnceoğlu – Tahsin

Yakup Yavru – Halit

SAĞ SALİM 2: SİL BAŞTAN NEREDE ÇEKİLDİ?

İlk filmi Silifke ilçesinde çekimleri yapılan film bu kez Kastamonu'nun Cide ilçesinden görüntüler yer alıyor. Filmde Cide halkı da figüran olarak da rol aldı.