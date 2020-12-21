Şansımı Seveyim filmi oyuncuları kim? Şansımı Seveyim konusu nedir, nerede çekildi?

Beyazperde de ilgiyle izlenen 2017 yapımı yerli komedi filminin yönetmenliğini Ender Mıhlar'ın üstleniyor. 2017 yılı Ağustos ayında vizyona girdi. Projenin senaristliğini ise Ferhat Ergün yürüttü.

ŞANSIMI SEVEYİM KONUSU

Sebahattin (Cem Gelinoğlu), çevresi tarafından şanssız biri oluşuyla tanınır. Bir gün büyüdüğü mahalleye geri dönmeye karar veren Sebahattin, mahalleliyi telaşa sokar. Mahalleye döndükten sonra Yaprak'la (Zeynep Tuğçe Bayat) tanışır ve şansının artık döndüğüne inanır. Ancak bir sorun vardır, Yaprak yıllar önce ahını aldığı Durmuş'un kız kardeşi çıkar. Yaprak, Sebahattin'i tek bir şekilde kabul eder; o da Sebahattin'in kendisini Durmuş'a affettirmesidir.

ŞANSIMI SEVEYİM OYUNCULARI

Başarılı yerli komedi filminin oyuncu kadrosu dikkat çekiyor. İşte, oyuncuları:

Cem Gelinoğlu

Gökhan Kıraç

Zerrin Sümer

Ümit Yesin

Metin Yıldız

Zeynep Tuğçe Bayat

Gülsüm Alkan

Mustafa Kırantepe

ŞANSIMI SEVEYİM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri 2017 yılında İstanbul'un Beykoz, ve Kocaeli'nin Darıca ilçelerinde kurulan setlerde gerçekleştirildi. Filmin çekimleri 3 ay sürdü.