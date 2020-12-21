Şansımı Seveyim filmi oyuncuları kim? Şansımı Seveyim konusu nedir, nerede çekildi?
Şansımı Seveyim filmi konusu ve oyuncuları ile büyük beğeni topluyor. Sinema salonlarının ardından televizyon ekranlarında da seyirci karşısına çıkıyor. Cem Gelinoğlu'nun başrolde yer aldığı Şansımı Seveyim filmi hakkında detaylar haberimizde.
Beyazperde de ilgiyle izlenen 2017 yapımı yerli komedi filminin yönetmenliğini Ender Mıhlar'ın üstleniyor. 2017 yılı Ağustos ayında vizyona girdi. Projenin senaristliğini ise Ferhat Ergün yürüttü.
ŞANSIMI SEVEYİM KONUSU
Sebahattin (Cem Gelinoğlu), çevresi tarafından şanssız biri oluşuyla tanınır. Bir gün büyüdüğü mahalleye geri dönmeye karar veren Sebahattin, mahalleliyi telaşa sokar. Mahalleye döndükten sonra Yaprak'la (Zeynep Tuğçe Bayat) tanışır ve şansının artık döndüğüne inanır. Ancak bir sorun vardır, Yaprak yıllar önce ahını aldığı Durmuş'un kız kardeşi çıkar. Yaprak, Sebahattin'i tek bir şekilde kabul eder; o da Sebahattin'in kendisini Durmuş'a affettirmesidir.
ŞANSIMI SEVEYİM OYUNCULARI
Başarılı yerli komedi filminin oyuncu kadrosu dikkat çekiyor. İşte, oyuncuları:
Cem Gelinoğlu
Gökhan Kıraç
Zerrin Sümer
Ümit Yesin
Metin Yıldız
Zeynep Tuğçe Bayat
Gülsüm Alkan
Mustafa Kırantepe
ŞANSIMI SEVEYİM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri 2017 yılında İstanbul'un Beykoz, ve Kocaeli'nin Darıca ilçelerinde kurulan setlerde gerçekleştirildi. Filmin çekimleri 3 ay sürdü.