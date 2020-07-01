Şarkıcı Sia, babaanne oldu

Ünlü şarkıcı Sia, geçen yıl 18 yaşında iki genci evlat edindiğini açıklamıştı. Gerçek adı Sia Kate Isobelle Furler olan şarkıcı, Apple Music ile bir söyleşi gerçekleştirerek evlat edindiği iki oğlundan birinin iki çocuğu olduğunu anlattı. Sia, “Küçük oğlumun iki bebeği oldu. Kahrolası bir büyükanneyim artık. Bana Nana diyecekler” ifadesini kullandı.

Geçen ay SiriusXM radyosuna verdiği röportajda evlat edindiğini açıklayan Sia, “Geçen yıl evlat edindiğimde 18 yaşındaydılar, şimdi 19 oldular. Koruyucu aile sisteminden çıkmışlardı. Onları seviyorum” demişti.