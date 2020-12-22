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22.12.2020 - 14:53 |

Şarkıcı Sia: Bu sefer batırdım

Avustralyalı pop yıldızı Sia, 'Music' filminde otistik bir karakteri canlandırması için Maddie Ziegler'ı seçmesini eleştirenlere verdiği yanıttan pişmanlık duyduğunu dile getirdi.

Şarkıcı Sia: Bu sefer batırdım
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Sia'nın ilk yönetmenlik denemesi olan 'Music' filmi 2021'de vizyona girecek. 44 yaşındaki şarkıcı, uzun süredir birlikte çalıştığı Maddie Ziegler'in bu projede dilsiz bir karakteri canlandırması nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu. Sia, yorumlara yanıt olarak orada olmadıkları ve filmi izlemedikleri için hiçbir fikirlerinin olmadığını söylemişti.

Independent Türkçe'nin Sydney Morning Herald'dan aktardığına göre; Avustralyalı şarkıcı, "Geriye dönüp baktığımda, sadece susmalıydım. Şu an bunun farkındayım" dedi.

Avustralyalı popçu, eleştirilere sabahın üçünce cevap verdiğini belirterek, "Gece yarısından sonra duygusal bir şey yapmama kuralım olmasına rağmen, bu sefer batırdım" ifadelerini kullandı.

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