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26.07.2020 - 11:09 |

Seda Güven tatilde

Oyuncu Seda Güven ve eşi Ali Güzel'in Bodrum tatili tam gaz devam ediyor. Anne olmak için gün sayan Güven'in karnının iyice büyüdüğü dikkatlerden kaçmadı.

Seda Güven tatilde
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Habertürk'ün haberine göre; önceki gün Yalıkavak'ta görüntülenen oyuncu Seda Güven, denizin ve güneşin tadını çıkarırken eşi Ali Güzel de onu iskelede bekledi.

Altı aylık hamile olan oyuncu, denizden çıkarken oldukça dikkatliydi. Erkek çocuk dünyaya getirecek olan Güven, daha sonra eşiyle restoranda yemek yedi.

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