Seda Güven tatilde

Habertürk'ün haberine göre; önceki gün Yalıkavak'ta görüntülenen oyuncu Seda Güven, denizin ve güneşin tadını çıkarırken eşi Ali Güzel de onu iskelede bekledi.

Altı aylık hamile olan oyuncu, denizden çıkarken oldukça dikkatliydi. Erkek çocuk dünyaya getirecek olan Güven, daha sonra eşiyle restoranda yemek yedi.