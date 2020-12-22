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22.12.2020 - 00:31 |

Sefirin Kızı 34. bölüm fragmanı geldi mi? Sefirin Kızı 33. son bölüm...

Sefirin Kızı oyuncuları izleyiciden tam not almayı başarıyor. Konusu ile de dikkat çeken ''Sefirin Kızı dizisi hangi gün? sorusu da en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Her hafta diziseverleri ekrana kitleyen Sefirin Kızı 33. son bölüm ardından 34. yeni bölüm fragmanı bekleniyor...

Sefirin Kızı 34. bölüm fragmanı geldi mi? Sefirin Kızı 33. son bölüm...
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Neslihan Atagül ve Engin Akyürek'in başrolde olduğu Sefirin Kızı Star TV'de yeni bölümleri ile sevenleri karşısına çıkıyor. Son bölümünde yine heyecanı doruklara çıkaran dizinin yeni bölümü ise merakla bekleniyor. Her pazartesi seyirci karşısına çıkan Sefirin Kızı 34. yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melek’in bebekliğini göremeyen Sancar’ın umutlarını bağladığı bebek, onun hiç haberi olmadan, yasını bile tutamadan yitip gitmiştir. Sancar, bu gerçekle başetmekte çok zorlanır ama yaşadığı boşluktan onu çıkaran yine Melek olur. Melek ve Nare bütün sevgileriyle Sancar’ı sararlar. Nare, dost bildiği Sahra’nın Akın’ın kardeşi çıkmasıyla çok sarsılır ama her zamanki gibi kendisini bir kenara koyarak, ayrılmalarına rağmen Sancar’ın derdiyle hemhal olur. Sancar, Menekşe’ye ve Sahra’ya cezalarını keser ve Kahraman’la karşı karşıya kalır. Ancak bu sefer Kahraman’ın ona keseceği bir ceza vardır; sadıçların altından kalkamayacakları bir ceza… Gediz ise, bir yandan Sancar’a yaptıklarının pişmanlığını yaşarken bir yandan da kendisini yine onun karşısında bulur. Çünkü Sancar Sahra’ya, Sahra’nın dayanamayacağı bir ceza vermiştir! Gediz, bu karanlık günlerinde tutunduğu Sahra’yı kurtarmak için canını dişine takar ama sonunda çok büyük bir seçim yapmak zorunda kalır. Sancar’ın canı mı, Sahra’nın canı mı?

SEFİRİN KIZI 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Star'ın iddalı yapımlarından Sefirin Kızı dizisi 33. bölüm yayımlandı. Ancak beklenen 34. yeni bölüm fragmanı ise henüz ekrana gelmedi.

Coşkun Sabah'ın ses kaydı yayınlandı!Şarkıcı Coşkun Sabah’ın Posta gazetesine verdiği röportajında kızı Roza Sabah'ın bikinili fotoğrafları üzerine yaptığı şehir ayrımı büyük tepki çekti. Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programında, 68 yaşındaki sanatçı ile yapılan röportajın ses kayıtları yayımlandı.
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