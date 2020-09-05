Selda Alkor kimdir, kaç yaşında? Selda Alkor dizileri ve filmleri

Usta sanatçı Selda Alkor ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Selda Alkor biyografisi ve yer aldığı dizi ve filmler...

SELDA ALKOR KİMDİR?

Selda Alkor 3 Ocak 1943 Konya doğumludur. Kız Enstitüsünden mezun olduktan sonra sinemaya 1965 Ses Dergisinin açtığı yarışmada birinci olarak başladı. İlk olarak Cumartesi Senin Pazar Benim filmindeki rolü ile başlayan oyuncu, 100 e yakın filmde başrolde oynamıştır. Son yıllarda Asmalı Konak dizisinde Sümbül Karadağ, Çemberimde Gül Oya dizisinde Yurdanur Parmaklıklar ardında (Nur Kurteşi) karakterleri ile karşımıza çıkmıştır. Ayrıca 2010 yılında vizyona giren Mahpeyker: Kösem Sultan filminde Kösem Sultan rolünde oynamıştır.

SELDA ALKOR FİLMLERİ

Cumartesi Senin Pazar Benim

Çiçekçi Kız

Senede Bir Gün

Buzlar Çözülmeden

İlk ve Son

Boyacı (1966)

Erikler Çiçek Açtı

Dişi Kartal

İftira

Yara

Katiller de Ağlar

Yosma

İnatçı Gelin (1965)

Ölünceye Kadar

Yakut Gözlü Kedi (1966)

Konforlu Necla

Zehirli Kucak

Buzlar Çözülmeden

Boğaziçi Şarkısı

Ninno

Yaşamak İstiyorum

Göklerdeki Sevgili (1966)

Vatan Kurtaran Aslan

Leylaklar Altında

Merhamet

Mahpeyker Kösem Sultan (2010)

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2020)

SELDA ALKOR DİZİLERİ

Kartallar Yüksek Uçar

Böyle mi Olacaktı

Asmalı Konak

Çemberimde Gül Oya

Parmaklıklar Ardında

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz