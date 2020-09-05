Selda Alkor kimdir, kaç yaşında? Selda Alkor dizileri ve filmleri
Selda Alkor bu akşam MasterChef Türkiye'de. Yeni bölüme konuk olan usta sanatçı Alkor mavi ve kırmızı takımın yemeklerini tadacak. Selda Alkor ile ilgili aramalar arttı. Peki, Selda Alkor kimdir, kaç yaşında? İşte Selda Alkor biyografisi.
Usta sanatçı Selda Alkor ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Selda Alkor biyografisi ve yer aldığı dizi ve filmler...
SELDA ALKOR KİMDİR?
Selda Alkor 3 Ocak 1943 Konya doğumludur. Kız Enstitüsünden mezun olduktan sonra sinemaya 1965 Ses Dergisinin açtığı yarışmada birinci olarak başladı. İlk olarak Cumartesi Senin Pazar Benim filmindeki rolü ile başlayan oyuncu, 100 e yakın filmde başrolde oynamıştır. Son yıllarda Asmalı Konak dizisinde Sümbül Karadağ, Çemberimde Gül Oya dizisinde Yurdanur Parmaklıklar ardında (Nur Kurteşi) karakterleri ile karşımıza çıkmıştır. Ayrıca 2010 yılında vizyona giren Mahpeyker: Kösem Sultan filminde Kösem Sultan rolünde oynamıştır.
SELDA ALKOR FİLMLERİ
Cumartesi Senin Pazar Benim
Çiçekçi Kız
Senede Bir Gün
Buzlar Çözülmeden
İlk ve Son
Boyacı (1966)
Erikler Çiçek Açtı
Dişi Kartal
İftira
Yara
Katiller de Ağlar
Yosma
İnatçı Gelin (1965)
Ölünceye Kadar
Yakut Gözlü Kedi (1966)
Konforlu Necla
Zehirli Kucak
Buzlar Çözülmeden
Boğaziçi Şarkısı
Ninno
Yaşamak İstiyorum
Göklerdeki Sevgili (1966)
Vatan Kurtaran Aslan
Leylaklar Altında
Merhamet
Mahpeyker Kösem Sultan (2010)
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2020)
SELDA ALKOR DİZİLERİ
Kartallar Yüksek Uçar
Böyle mi Olacaktı
Asmalı Konak
Çemberimde Gül Oya
Parmaklıklar Ardında
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz